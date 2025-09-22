南投居民到立院陳情籲暫緩焚化爐環評…縣府說NO 但保證3件事

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立法委員羅美玲（左3）今會同名間鄉長陳翰立（左2）、縣議員沈夙崢（右2）及地方自救會等在立法院召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評記者會」。記者曾吉松／攝影
立法委員羅美玲（左3）今會同名間鄉長陳翰立（左2）、縣議員沈夙崢（右2）及地方自救會等在立法院召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評記者會」。記者曾吉松／攝影

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫在名間鄉興建焚化爐，但當地為茶產區引發地方疑慮，今更北上開記者會要求縣府暫緩環評；縣府表示，依法按程序進行，無法暫緩，但會透過科學嚴謹驗證評估審查，場址適合才會開發，並持續與地方溝通。

立法委員羅美玲今會同名間鄉長陳翰立、縣議員沈夙崢及地方自救會等在立法院召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評記者會」，指出南投縣選址在茶產業核心區「名間」興建焚化爐，引發地方疑慮，擔心衝擊台灣茶鄉與手搖飲產業的基礎。

會中也指控，縣府過去一年無視地方居民及民代多次反映，焚化爐恐造成農業產值下滑，更有汙染茶園與地下水等損及人民健康風險，至今未提出具體回應與完整風險評估報告，顯示縣府對行政程序對民意與資訊公開的輕忽。

此外，縣府明天（23日）將召開第五次環評審查會，25日（四）才在焚化爐預定地新民村辦公聽會，「先審後聽」明顯壓縮民眾參與權，因此提出要求縣府立刻暫緩環評審查、公開對環境汙染風險資料並確認土地撥用合理性、補做跨區替代方案提出可比較的具體選項、正視產業經濟衝擊及居民健康風險等4大訴求。

南投縣環保局表示，針對外界質疑未做健康風險評估就環評審查，係因規定須先選定場址才能進行相關環境影響及相關風險評估審查，因此擇定名間該地點為最優場址，後續展開嚴謹二階環評會導入健康風險評估，待程序評估適合才會開發。

明天首次會議是對焚化爐環評案進行第一次審查，25日是依促參BOT規定辦公聽會，兩會議依據法規不同，不具關連性也無規範先後順序；而明天環評審查將說明以薰氣試驗科學證明焚化爐對茶葉影響輕微，並會透過管控將汙染降到最低。

立法委員羅美玲（中）今會同名間鄉長陳翰立（左）、縣議員沈夙崢（右）等在立法院召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評記者會」。記者曾吉松／攝影
立法委員羅美玲（中）今會同名間鄉長陳翰立（左）、縣議員沈夙崢（右）等在立法院召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評記者會」。記者曾吉松／攝影

