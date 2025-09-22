奧萬大11/8草地野餐音樂會 入園10元聽原民天籟

奧萬大草地野餐音樂會將於11月8日舉行，除可聆聽原住民天籟，也能逛部落市集，體驗編織工藝等，為邀請全台遊客共襄盛舉，活動期間入園門票只要新台幣10元。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿，位於南投仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，鄰近親愛、萬豐、法治3村及5個原民部落，族群涵蓋泰雅族、賽德克與布農族，為台灣原民文化匯聚點。

為連結周邊部落，串聯旅遊及文化體驗，南投林業分署將於11月8日在奧萬大舉行邁入第5屆的草地野餐音樂會，活動期間入園門票只需10元。

南投林業分署表示，今年音樂會包括泰雅族古調吟唱、賽德克族口簧琴，演出團隊有Awi Tumun姜俊偉、阿里山王子、伊斯昂原住民文化藝術團、法治國小童韻合唱團、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、親愛文化健康站、武界文健站等。

現場將設置部落市集，除有原民農特產品、香糯米香氛推廣與編織工藝體驗，還有耆老說故事、竹製童玩分享等；民眾於市集不限金額消費，完成指定任務集滿4枚貼紙，即可兌換限量國產材鑰匙圈。

11月8日並舉辦「奧萬大部落楓采100+色彩故事」新書分享會，以輕便口袋書形式，記錄奧萬大及3村文化故事與景色。

南投林業分署說明，這次活動還推出收費報名制活動，部落楓采餐套組融合小米、馬告、樹豆、苦花魚等在地食材，結合鋸木與絹印手作體驗，讓遊客留下獨特記憶。

11月9日有5條「走讀山村微旅行」特色體驗路線，帶領遊客深度走進奧萬大感受原民文化與自然風光，包括萬大溪畔繪本旅、奧萬大頌缽療癒、萬大電廠建築旅、親愛部落編織旅、曲冰部落食農採集旅。