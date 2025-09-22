快訊

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

台中農改場研發電動鼓風噴霧機 果園碳排減逾8成

中央社／ 台北22日電

農業部台中區農業改良場最近成功研發「全電動化鼓風噴霧機」，能靈活穿梭於葡萄、釋迦等果樹園區，與傳統柴油引擎機型相比，碳排放可減少逾8成，且有效降低噪音污染。

農業部今天發布新聞稿，為提升農事作業舒適性並減輕環境衝擊，台中農改場研發能靈活穿梭於葡萄、釋迦等果樹園區，且具備高效能與低碳排放特性的「全電動化鼓風噴霧機」，與傳統柴油引擎機型相比，碳排放可減少逾8成，並能有效降低噪音污染，使果園防治作業更加低碳、環保且安全。

台中農改場表示，因應淨零碳排目標，積極投入省工電動農機具研發，降低農業機械碳排並提升作業舒適度。其中，「全電動化鼓風噴霧機」專為果園防治作業設計，機體配置3組獨立電動馬達，分別驅動行走、鼓風及噴霧功能。

台中農改場指出，「全電動化鼓風噴霧機」滿電狀態下，可於道路連續行駛操作4小時、行程達46公里；於果園進行鼓風噴霧時，防治覆蓋範圍可達寬度9公尺、高度6公尺。經高壓霧化的霧滴在鼓風推送下，能穿越枝葉縫隙並均勻附著於葉片正反兩面，有效提升防治效率，展現電動化機具兼具高效能與環保的優勢。

另外，「全電動化鼓風噴霧機」具備四輪驅動與四輪轉向底盤，轉彎半徑僅2.3公尺，能靈活穿梭於葡萄、釋迦等果樹園區的栽培行列。

台中農改場指出，實測數據顯示，傳統柴油機型每小時碳排放量高達14.9kgCO₂e，電動鼓風噴霧機則降至2.8kgCO₂e以下，碳排放減幅高達81%。在噪音控制方面，柴油機型運轉時聲音超過110分貝，而電動機型僅有80分貝，大幅提升作業聽覺舒適度並強化安全性。

台中農改場表示，電動鼓風噴霧機操作簡單直覺，僅需輕壓按鈕或轉動旋鈕即可啟動，不必再踩踏離合器或頻繁打檔，操作更為輕鬆，也更友善女性農民使用，且因免去傳統引擎定期更換機油的繁瑣程序，不僅能協助農民省工、省油，更兼具減碳與降噪的多重優勢，展現農業邁向低碳化與智慧化的重要成果。

電動 碳排放 農改場

延伸閱讀

台東釋迦正值掛果期 農改場籲防秋颱強風豪雨

彰化田尾果園蛋雞遭流浪犬攻擊 農民盼縣府捕捉

濁水溪紫金馬拉松 追風南投雲林3鄉鎮茶園果園稻浪

新光醫院推綠色心導管室年省逾千公斤碳排 獲永續行動獎2項銀獎

相關新聞

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，將力拚趕上9月...

南投居民到立院陳情籲暫緩焚化爐環評…縣府說NO 但保證3件事

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫在名間鄉興建焚化爐，但當地為茶產區引發地方疑慮，今更北上開記者會要求縣府暫緩環評；縣府表示，...

國慶晚會將在台中舉辦 百家觀光業者推優惠迎接賓客

睽違8年的國慶晚會10月9日將重返台中圓滿戶外劇場舉行，國慶焰火10月10日移師南投，3萬多發焰火長達40分鐘的施放，「...

歲出擴大 補助款減少 民代憂中市陷財政困境

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，國民黨議員楊大鋐指出，台中市自籌財源占比持續下滑，加上中央將補助款改為「申請制...

在地青年的玩法 「彰化有料100」不藏私

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年，近期自費推出「彰化有料100」可互動旅行書，首刷1000本一個月告罄，...

廣角鏡／台中大坑推動生態復育

台中市風景區管理所與台灣紫斑蝶生態保育協會攜手推動「友善生物多樣性計畫」，不僅標放紫斑蝶、復育獨角仙成果亮眼，今年大坑生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。