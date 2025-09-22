台中農改場研發電動鼓風噴霧機 果園碳排減逾8成

農業部台中區農業改良場最近成功研發「全電動化鼓風噴霧機」，能靈活穿梭於葡萄、釋迦等果樹園區，與傳統柴油引擎機型相比，碳排放可減少逾8成，且有效降低噪音污染。

農業部今天發布新聞稿，為提升農事作業舒適性並減輕環境衝擊，台中農改場研發能靈活穿梭於葡萄、釋迦等果樹園區，且具備高效能與低碳排放特性的「全電動化鼓風噴霧機」，與傳統柴油引擎機型相比，碳排放可減少逾8成，並能有效降低噪音污染，使果園防治作業更加低碳、環保且安全。

台中農改場表示，因應淨零碳排目標，積極投入省工電動農機具研發，降低農業機械碳排並提升作業舒適度。其中，「全電動化鼓風噴霧機」專為果園防治作業設計，機體配置3組獨立電動馬達，分別驅動行走、鼓風及噴霧功能。

台中農改場指出，「全電動化鼓風噴霧機」滿電狀態下，可於道路連續行駛操作4小時、行程達46公里；於果園進行鼓風噴霧時，防治覆蓋範圍可達寬度9公尺、高度6公尺。經高壓霧化的霧滴在鼓風推送下，能穿越枝葉縫隙並均勻附著於葉片正反兩面，有效提升防治效率，展現電動化機具兼具高效能與環保的優勢。

另外，「全電動化鼓風噴霧機」具備四輪驅動與四輪轉向底盤，轉彎半徑僅2.3公尺，能靈活穿梭於葡萄、釋迦等果樹園區的栽培行列。

台中農改場指出，實測數據顯示，傳統柴油機型每小時碳排放量高達14.9kgCO₂e，電動鼓風噴霧機則降至2.8kgCO₂e以下，碳排放減幅高達81%。在噪音控制方面，柴油機型運轉時聲音超過110分貝，而電動機型僅有80分貝，大幅提升作業聽覺舒適度並強化安全性。

台中農改場表示，電動鼓風噴霧機操作簡單直覺，僅需輕壓按鈕或轉動旋鈕即可啟動，不必再踩踏離合器或頻繁打檔，操作更為輕鬆，也更友善女性農民使用，且因免去傳統引擎定期更換機油的繁瑣程序，不僅能協助農民省工、省油，更兼具減碳與降噪的多重優勢，展現農業邁向低碳化與智慧化的重要成果。