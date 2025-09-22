台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，將力拚趕上9月27日的周年慶開幕。市府表示，今天各樓層的內部整修經過第三方與第四方單位勘驗，合格備查，外牆甲種圍籬也已拆除，進入整體恢復使用審查。

氣爆案後新光三越修復工程分為三階段，第一階段是緊急搶險，第二階段是建築安全評估與人員暫時進出，這兩階段均已完成，目前是第三階段整體整建至可供使用；新光原定11月修復完成，因進度超前提出申請變更到9月底，市府同意備查，新光9月10日開始進貨。

都市發展局表示，新光三越要復業，得先完成各樓層整建修繕、室內裝修與變更使用申請，經第三方公正單位勘驗，再由市府委託第四方公證單位分層勘驗，全部樓層勘驗完成後，由消防局檢查消防設備與瓦斯天然氣等項目，最後業者提出恢復使用申請，經市府審查核可才能復業。

都發局指出，新光三越台中店包含地下6層、地上14層與B2夾層、14樓夾層和屋頂夾層，共23層，業者已完成整建修繕與室內裝修等作業，並委託第三方公正單位台中市建築學會查驗合格，市府委託第四方公證單位台灣公安學會，9月18日分批分層勘驗，全部樓層合格備查；目前外牆施工架與甲種圍籬已拆除，改成乙種圍籬施作地面清潔等作業。