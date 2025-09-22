快訊

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新光三越台中店力拚9月27日復業，目前各樓層的整建修繕已經過第三方與第四方單位勘驗合格，進入最後的整體恢復使用審查。圖／台中市都市發展局提供
新光三越台中店力拚9月27日復業，目前各樓層的整建修繕已經過第三方與第四方單位勘驗合格，進入最後的整體恢復使用審查。圖／台中市都市發展局提供

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，將力拚趕上9月27日的周年慶開幕。市府表示，今天各樓層的內部整修經過第三方與第四方單位勘驗，合格備查，外牆甲種圍籬也已拆除，進入整體恢復使用審查。

氣爆案後新光三越修復工程分為三階段，第一階段是緊急搶險，第二階段是建築安全評估與人員暫時進出，這兩階段均已完成，目前是第三階段整體整建至可供使用；新光原定11月修復完成，因進度超前提出申請變更到9月底，市府同意備查，新光9月10日開始進貨。

都市發展局表示，新光三越要復業，得先完成各樓層整建修繕、室內裝修與變更使用申請，經第三方公正單位勘驗，再由市府委託第四方公證單位分層勘驗，全部樓層勘驗完成後，由消防局檢查消防設備與瓦斯天然氣等項目，最後業者提出恢復使用申請，經市府審查核可才能復業。

都發局指出，新光三越台中店包含地下6層、地上14層與B2夾層、14樓夾層和屋頂夾層，共23層，業者已完成整建修繕與室內裝修等作業，並委託第三方公正單位台中市建築學會查驗合格，市府委託第四方公證單位台灣公安學會，9月18日分批分層勘驗，全部樓層合格備查；目前外牆施工架與甲種圍籬已拆除，改成乙種圍籬施作地面清潔等作業。

都發局說，新光三越9月19日已提出恢復使用申請，後續將與消防查驗和瓦斯查驗併同審查，若均勘驗合格方能復業。都發局長李正偉強調，本案唯一原則與標準是公共安全和消費安全，不會因為業者本身的復業時程有所妥協，會依法規完成各項作業與程序。

新光三越台中店外牆的甲種圍籬已經拆除，改成乙種圍籬，施做地面修復、清潔等作業。圖／台中市都市發展局提供
新光三越台中店外牆的甲種圍籬已經拆除，改成乙種圍籬，施做地面修復、清潔等作業。圖／台中市都市發展局提供

氣爆 台中市 周年慶 新光三越

延伸閱讀

新光三越小北門店 26日開幕

台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

新光三越周年慶10月2日開跑 全台業績拚197.2億元

影／台中新光三越復業倒數 櫃姐流浪半年回歸喊：太開心了

相關新聞

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，將力拚趕上9月...

南投居民到立院陳情籲暫緩焚化爐環評…縣府說NO 但保證3件事

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫在名間鄉興建焚化爐，但當地為茶產區引發地方疑慮，今更北上開記者會要求縣府暫緩環評；縣府表示，...

國慶晚會將在台中舉辦 百家觀光業者推優惠迎接賓客

睽違8年的國慶晚會10月9日將重返台中圓滿戶外劇場舉行，國慶焰火10月10日移師南投，3萬多發焰火長達40分鐘的施放，「...

歲出擴大 補助款減少 民代憂中市陷財政困境

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，國民黨議員楊大鋐指出，台中市自籌財源占比持續下滑，加上中央將補助款改為「申請制...

在地青年的玩法 「彰化有料100」不藏私

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年，近期自費推出「彰化有料100」可互動旅行書，首刷1000本一個月告罄，...

廣角鏡／台中大坑推動生態復育

台中市風景區管理所與台灣紫斑蝶生態保育協會攜手推動「友善生物多樣性計畫」，不僅標放紫斑蝶、復育獨角仙成果亮眼，今年大坑生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。