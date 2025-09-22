聽新聞
國慶晚會將在台中舉辦 百家觀光業者推優惠迎接賓客
睽違8年的國慶晚會10月9日將重返台中圓滿戶外劇場舉行，國慶焰火10月10日移師南投，3萬多發焰火長達40分鐘的施放，「國慶晚會在台中、國慶焰火在南投」，雙城攜手打造國慶雙主場，中市百家觀光業者推光輝10月優惠相送迎賓客。
台中市觀旅局表示，為迎接雙十國慶慶典在中部舉辦，市府整合超過百家優質旅宿、餐飲及伴手禮等，推出期間限定優惠專案迎賓客，參與的知名旅宿包括裕元花園酒店、THE LIN HOTEL TAICHUNG林酒店、長榮桂冠酒店(台中)、采寓、台中福華大飯店、台中港酒店及台中勤美洲際酒店等均推出住宿優惠專案。
文化景點方面，台中古蹟聚奎居、霧峰林家宮保第園區及薰衣草森林等也提供門票優惠；陳允寶泉及台灣味噌釀造文化館等更推出特色商品優惠；讓旅客從住宿、玩樂、到購物都能享受超值體驗，優惠資訊可至114年國慶晚會在台中網站查詢。
觀旅局表示，觀光產業優質店家歡慶光輝10月，自10月1日至31日期間，民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁，於【台中光輝10月】指定貼文下方留言，即可享受台中知名伴手禮、觀光工廠、米其林餐飲及服飾等眾多超值好康。
觀旅局表示，台中旅宿業逾500家，特色旅宿眾多，規劃住宿可先到「台灣旅宿網」查詢合法旅宿，保障住宿安全。
