國慶晚會將在台中舉辦 百家觀光業者推優惠迎接賓客

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
睽違8年的國慶晚會10月9日將重返台中圓滿戶外劇場盛大舉行。圖／台中市政府提供
睽違8年的國慶晚會10月9日將重返台中圓滿戶外劇場盛大舉行。圖／台中市政府提供

睽違8年的國慶晚會10月9日將重返台中圓滿戶外劇場舉行，國慶焰火10月10日移師南投，3萬多發焰火長達40分鐘的施放，「國慶晚會在台中、國慶焰火在南投」，雙城攜手打造國慶雙主場，中市百家觀光業者推光輝10月優惠相送迎賓客。

台中市觀旅局表示，為迎接雙十國慶慶典在中部舉辦，市府整合超過百家優質旅宿、餐飲及伴手禮等，推出期間限定優惠專案迎賓客，參與的知名旅宿包括裕元花園酒店、THE LIN HOTEL TAICHUNG林酒店、長榮桂冠酒店(台中)、采寓、台中福華大飯店、台中港酒店及台中勤美洲際酒店等均推出住宿優惠專案。

文化景點方面，台中古蹟聚奎居、霧峰林家宮保第園區及薰衣草森林等也提供門票優惠；陳允寶泉及台灣味噌釀造文化館等更推出特色商品優惠；讓旅客從住宿、玩樂、到購物都能享受超值體驗，優惠資訊可至114年國慶晚會在台中網站查詢。

觀旅局表示，觀光產業優質店家歡慶光輝10月，自10月1日至31日期間，民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁，於【台中光輝10月】指定貼文下方留言，即可享受台中知名伴手禮、觀光工廠、米其林餐飲及服飾等眾多超值好康。

觀旅局表示，台中旅宿業逾500家，特色旅宿眾多，規劃住宿可先到「台灣旅宿網」查詢合法旅宿，保障住宿安全。

住宿 酒店 國慶焰火

相關新聞

國慶晚會將在台中舉辦 百家觀光業者推優惠迎接賓客

睽違8年的國慶晚會10月9日將重返台中圓滿戶外劇場舉行，國慶焰火10月10日移師南投，3萬多發焰火長達40分鐘的施放，「...

歲出擴大 補助款減少 民代憂中市陷財政困境

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，國民黨議員楊大鋐指出，台中市自籌財源占比持續下滑，加上中央將補助款改為「申請制...

在地青年的玩法 「彰化有料100」不藏私

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年，近期自費推出「彰化有料100」可互動旅行書，首刷1000本一個月告罄，...

廣角鏡／台中大坑推動生態復育

台中市風景區管理所與台灣紫斑蝶生態保育協會攜手推動「友善生物多樣性計畫」，不僅標放紫斑蝶、復育獨角仙成果亮眼，今年大坑生...

揭「台中綠美圖」面紗 全台最輕巧、穿透感地標建築搶先看

台中市重大文化建設「綠美圖」即將開館，建設局說，綠美圖不僅是美術館，更是結合工程技術與建築美學的「透明藝術品」；建築採用...

台中榮總進駐草悟道辦嘉年華 逾百人排隊找名醫「聽心音、找心病」

台中榮總醫療團隊今在台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」，吸引逾百人接受心臟血管中心專科醫師「聽心音、找心病」，及早發現心...

