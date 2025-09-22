在地青年的玩法 「彰化有料100」不藏私

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年，近期自費推出「彰化有料100」可互動旅行書，首刷1000本一個月告罄，推薦8條深度路線，還具數位折價功能，吸引旅行社規畫結合將登場的台灣設計展，洽談在地合作。

此次出版由「白色方塊工作室」聯手「旅庫彰化」、「彰化旅行+」策畫，超過10名寫手深入蒐羅100個在地風味與文化景點，結合編輯企畫、導覽與數位遊程，完成一本具備互動性的地方旅行書。

「旅庫彰化」創辦人邱明憲曾在台北從事旅遊與行銷，返鄉後投入深度旅遊推廣逾10年。他指出，過去專屬彰化的旅遊書稀少且資訊老舊，今年3月與夥伴構想，希望呈現的不只是排隊名店，而是那些真正「有料」的日常風景。

邱明憲說，目前二刷預購量已達兩成，證明彰化雖非六都，仍蘊藏豐富的文化與生活底蘊值得探索。他期待「有料100」能在十月設計展吸引更多外地旅人走進彰化。

團隊也強調，這本書不是美食型錄，而是百年文化的縮影，搭配的「彰化有料護照」設計了集章知識遊程，並由「奇步應用」加碼實境解謎，讓讀者透過行走與互動任務，解鎖城市知識，把閱讀轉化為身體感知與互動記憶，打造「懂吃」與「懂走」的雙重體驗。