歲出擴大 補助款減少 民代憂中市陷財政困境

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，國民黨議員楊大鋐指出，台中市自籌財源占比持續下滑，加上中央將補助款改為「申請制」，台中市財政恐將陷入困境。市長盧秀燕盼行政院補回250億統籌分配款，財政局也盼公平分配。

台中市歲出預算逐年擴大，楊大鋐質疑，市府自籌財源比率卻連年下降，顯示對中央補助的依賴不斷攀升，此外，行政院主計總處將補助款改為「申請制」，加上未來數千億元的重大建設負擔，楊憂心台中市財政恐陷入困境，呼籲市府正視財政問題，避免債務擴大。

楊大鋐說，台中市歷年歲出預算逐年增加，今年1908億元，明年更達1974億元；今年歲出預算增加是因統籌分配稅撥補及上級補助增加所致，但未來中央統籌分配稅與補助收入存在許多不確定性，台中市自籌財源過少，恐無法因應逐漸膨脹的歲出預算規模。

楊大鋐指出，台中市近年自籌財源在歲出預算占比，從2023年的52.4%，去年降到43.8%，今年再降到43.1%，加上近期中央將財政補助改為「申請制」，市府應評估對台中衝擊？並設法補足財源缺口。

根據台中市府專案報告，115年度總預算案暫編數額，整體獲配財源僅增加136億元。楊大鋐說，台中市未來多項重大建設持續推動，除了軌道「七線齊發」、巨蛋體育館，還有給付責任事項共逾973億元、執行前瞻計畫自籌款尚未編列預算逾944億元，財政負擔沉重。