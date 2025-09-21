揭「台中綠美圖」面紗 全台最輕巧、穿透感地標建築搶先看

台中市重大文化建設「綠美圖」即將開館，建設局說，綠美圖不僅是美術館，更是結合工程技術與建築美學的「透明藝術品」；建築採用全台圖書館首次導入與故宮南院同等級的「單擺摩擦隔震器」技術，外牆採用金屬擴張網帷幕，營造輕盈穿透感；此外，迎賓大廳「鏡面水池」延伸中央公園綠意，將成新地標建築。

建設局長陳大田說，台中綠美圖由普利茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀，妹島建築師團隊在施工期間多次親臨現場，持續調整設計細節，包括展覽廳開窗與恆溫恆濕空調系統，提升市民觀展體驗，也滿足專業展示需求。

陳大田指出，大廳的鏡面水池更是建築亮點之一，將中央公園的綠意透過鏡面延伸至室內，水波流動不僅美化空間，還能調節溫度，巧妙融合公共藝術與實用功能。

此外，由8個大小不一的建築盒子組成的外觀，採擴張網帷幕設計，營造出輕盈且通透的視覺效果，陽光透過金屬網灑入室內，隨著光影變化展現不同層次感，室內二樓通廊採「無落柱」設計，使大廳視覺更加寬敞通透，彷彿空間在漂浮。

建設局說明，這一切得以實現，全靠導入109座「單擺摩擦隔震器」技術，提升結構安全，也大幅減少鋼構使用量，使建築輕盈如藝術品般懸浮於空間中。

建設局表示，台中綠美圖已榮獲多項國內重要建築獎項肯定，包括第25屆國家建築金獎「施工品質類公共建設優質獎」及「全國首獎」、第24屆國家建築金質獎「全國首獎」、第29屆金石獎「首獎」，在各大領域均名列前茅，充分彰顯其卓越品質與設計成就。