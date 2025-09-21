聽新聞
台中榮總進駐草悟道辦嘉年華 逾百人排隊找名醫「聽心音、找心病」
台中榮總醫療團隊今在台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」，吸引逾百人接受心臟血管中心專科醫師「聽心音、找心病」，及早發現心音異常提早預防，也有親子逐攤邊玩遊戲、邊學習專業醫學小知識，收穫滿滿。
台中榮總胸腔部呼吸治療科以「守護肺部健康」為題，科普宣導肺臟含5億個肺泡，是人體最大面積器官，提供簡易肺功能吹氣測試及血氧濃度檢測，遠距醫療中心展出「遠距生理監測照護設備」，整合心電圖、血壓、血糖、血氧與體溫等設備數據，民眾排隊受檢、反應熱烈。
院長傅雲慶說，中榮是中台灣唯一國家級醫學中心，有職責守護市民健康，除了來醫院看病，更重要是「早點預防」。
「聽心音、找心病」由專科醫師免費為民眾聽診，吸引上百人排隊候診，中榮心臟血管中心主任李文領說，心臟瓣膜疾病可由聽筒聽出，提前發現徵兆，及早轉回醫院治療，這是國民健康概念。
台中榮總心臟血管中心說明，國內65歲以上約5%患有主動脈瓣狹窄，75歲以上重度患者盛行率達3.4%，先天性雙葉主動脈瓣患者更可能在50歲就出現瓣膜鈣化與血流阻塞，導致胸悶、暈厥甚至猝死，提醒民眾警覺高齡化心臟危機。
