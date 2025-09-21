快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

台中榮總進駐草悟道辦嘉年華 逾百人排隊找名醫「聽心音、找心病」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總醫療團隊今進駐台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」。圖／台中榮總提供
台中榮總醫療團隊今進駐台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」。圖／台中榮總提供

台中榮總醫療團隊今在台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」，吸引逾百人接受心臟血管中心專科醫師「聽心音、找心病」，及早發現心音異常提早預防，也有親子逐攤邊玩遊戲、邊學習專業醫學小知識，收穫滿滿。

台中榮總胸腔部呼吸治療科以「守護肺部健康」為題，科普宣導肺臟含5億個肺泡，是人體最大面積器官，提供簡易肺功能吹氣測試及血氧濃度檢測，遠距醫療中心展出「遠距生理監測照護設備」，整合心電圖、血壓、血糖、血氧與體溫等設備數據，民眾排隊受檢、反應熱烈。

院長傅雲慶說，中榮是中台灣唯一國家級醫學中心，有職責守護市民健康，除了來醫院看病，更重要是「早點預防」。

「聽心音、找心病」由專科醫師免費為民眾聽診，吸引上百人排隊候診，中榮心臟血管中心主任李文領說，心臟瓣膜疾病可由聽筒聽出，提前發現徵兆，及早轉回醫院治療，這是國民健康概念。

台中榮總心臟血管中心說明，國內65歲以上約5%患有主動脈瓣狹窄，75歲以上重度患者盛行率達3.4%，先天性雙葉主動脈瓣患者更可能在50歲就出現瓣膜鈣化與血流阻塞，導致胸悶、暈厥甚至猝死，提醒民眾警覺高齡化心臟危機。

台中榮總醫療團隊今進駐台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」。圖／台中榮總提供
台中榮總醫療團隊今進駐台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」。圖／台中榮總提供
台中榮總醫療團隊今進駐台中草悟道辦「市民健康嘉年華」，立法院副院長江啟臣（左）體驗聽心音檢測。圖／台中榮總提供
台中榮總醫療團隊今進駐台中草悟道辦「市民健康嘉年華」，立法院副院長江啟臣（左）體驗聽心音檢測。圖／台中榮總提供

醫師 台中榮總 醫學中心

延伸閱讀

樺加沙颱風攪局 北市水舞嘉年華活動明後兩天暫停

2016年漸層飲料掀旋風　「芭樂芭」夜市起家成排隊名店

屏東市中秋玉兔小提燈 民眾大雨中排隊1000份送完

武動全能體育嘉年華 兒少版「體能障礙賽」吸睛

相關新聞

捐血換蛋黃酥！新口味今年加碼彰化、鹿港備逾400盒 醫護優先

彰化鹿港知名蛋黃酥品牌「新口味」宣布，9月25日上午10時至下午4時，將在鹿港公會堂前廣場舉辦捐血活動，參與民眾可獲贈鹿...

台中榮總進駐草悟道辦嘉年華 逾百人排隊找名醫「聽心音、找心病」

台中榮總醫療團隊今在台中草悟道，舉辦「市民健康嘉年華」，吸引逾百人接受心臟血管中心專科醫師「聽心音、找心病」，及早發現心...

進口乳零關稅 彰化辦生生有鮮乳、乳牛節促銷力挺在地酪農

彰化是酪農大縣，在養牛數量跟產乳量方面都是全台灣最多，彰化縣政府今年3月率先推出「生生有鮮乳」政策，每年編列約8000萬...

台中連2年歲出破1900億 盧秀燕喊話中央：補回250億

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，市議員楊大鋐憂心，台中市自籌財源占比持續下滑，加上行政院主計總處將補助款改為「...

合歡山武嶺遭「棄屍」飄臭 太管處報警追凶要罰

合歡山武嶺亭是熱門景點，不分晝夜常見人潮，昨晚卻飄惡臭，令人作嘔，循臭味追查發現，竟有人亂丟動物屍體，而上山「棄屍」行為...

影／體會古蹟聞香看到原木美 營林所台中出張所宿泊所免費體驗

為推廣林業文化資產活化與歷史場域再認識，林業及自然保育署台中分署今天在整修啟用的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」配合古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。