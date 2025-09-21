捐血換蛋黃酥！新口味今年加碼彰化、鹿港備逾400盒 醫護優先

彰化鹿港知名蛋黃酥品牌「新口味」宣布，9月25日上午10時至下午4時，將在鹿港公會堂前廣場舉辦捐血活動，參與民眾可獲贈鹿港在地伴手禮，其中最大亮點是一盒市售價300元的六顆裝新口味蛋黃酥。

「新口味食品行」業者今年5月在桂花巷成立「鹿港時代」，前兩年即在彰化舉辦捐血活動送蛋黃酥，今年移師鹿港舉辦，並加碼獲展榮商行、義和小鋪、鄭玉珍餅舖、麵麵茶茶等在地商家響應，贊助糕點、茶品等伴手禮。

新口味第二代老闆王裕誠指出，活動緣起前年，他的父親在彰基因十二指腸大出血接受救治後康復，為表感謝，家族連續三年舉辦捐血活動，今年除鹿港場外，9月30日也將在彰基總院舉辦，兩場共準備約400多盒蛋黃酥。