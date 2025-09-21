快訊

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

聽新聞
0:00 / 0:00

捐血換蛋黃酥！新口味今年加碼彰化、鹿港備逾400盒 醫護優先

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮「新口味食品行」第二代老闆王裕誠連續第三年舉辦捐血活動，並贊助蛋黃酥作為伴手禮。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮「新口味食品行」第二代老闆王裕誠連續第三年舉辦捐血活動，並贊助蛋黃酥作為伴手禮。記者林宛諭／攝影

彰化鹿港知名蛋黃酥品牌「新口味」宣布，9月25日上午10時至下午4時，將在鹿港公會堂前廣場舉辦捐血活動，參與民眾可獲贈鹿港在地伴手禮，其中最大亮點是一盒市售價300元的六顆裝新口味蛋黃酥。

「新口味食品行」業者今年5月在桂花巷成立「鹿港時代」，前兩年即在彰化舉辦捐血活動送蛋黃酥，今年移師鹿港舉辦，並加碼獲展榮商行、義和小鋪、鄭玉珍餅舖、麵麵茶茶等在地商家響應，贊助糕點、茶品等伴手禮。

新口味第二代老闆王裕誠指出，活動緣起前年，他的父親在彰基因十二指腸大出血接受救治後康復，為表感謝，家族連續三年舉辦捐血活動，今年除鹿港場外，9月30日也將在彰基總院舉辦，兩場共準備約400多盒蛋黃酥。

活動規畫捐血250c.c. 贈禮一份，500c.c. 贈兩份。王裕誠強調，蛋黃酥正值中秋熱銷期，雖訂單滿檔，仍堅持當作捐血伴手禮，盼以最具代表性的鹿港美味，感謝民眾熱血付出。

鹿港鎮「新口味食品行」發起捐血送蛋黃酥，將分別在鹿港和彰化市舉辦活動。圖／新口味提供
鹿港鎮「新口味食品行」發起捐血送蛋黃酥，將分別在鹿港和彰化市舉辦活動。圖／新口味提供

鹿港 捐血 蛋黃酥

延伸閱讀

彰化東螺溪當年臭味飄 現今欒樹節配復古老車成網紅美景

民進黨宜蘭黨部與信賴之友合辦黨慶公益捐血 不到半小時逾250人爆滿

澎湖尖山電廠員工獻愛心 捐血助血庫

超佛心！ 捐血就送鹿港「新口味蛋黃酥」 250CC換1盒6入蛋黃酥、2場次曝光

相關新聞

捐血換蛋黃酥！新口味今年加碼彰化、鹿港備逾400盒 醫護優先

彰化鹿港知名蛋黃酥品牌「新口味」宣布，9月25日上午10時至下午4時，將在鹿港公會堂前廣場舉辦捐血活動，參與民眾可獲贈鹿...

進口乳零關稅 彰化辦生生有鮮乳、乳牛節促銷力挺在地酪農

彰化是酪農大縣，在養牛數量跟產乳量方面都是全台灣最多，彰化縣政府今年3月率先推出「生生有鮮乳」政策，每年編列約8000萬...

台中連2年歲出破1900億 盧秀燕喊話中央：補回250億

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，市議員楊大鋐憂心，台中市自籌財源占比持續下滑，加上行政院主計總處將補助款改為「...

合歡山武嶺遭「棄屍」飄臭 太管處報警追凶要罰

合歡山武嶺亭是熱門景點，不分晝夜常見人潮，昨晚卻飄惡臭，令人作嘔，循臭味追查發現，竟有人亂丟動物屍體，而上山「棄屍」行為...

影／體會古蹟聞香看到原木美 營林所台中出張所宿泊所免費體驗

為推廣林業文化資產活化與歷史場域再認識，林業及自然保育署台中分署今天在整修啟用的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」配合古...

國產百合花卉特展走進台中社區 讓花藝之美成日常

台灣百合發展協會推動的「花韻茶香藝綿延國產百合花卉應用特展」昨在台中市14期重劃區內的磐興寬心社區舉行啟動儀式，今年除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。