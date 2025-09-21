立院民主議政園區古蹟日爵士響起 洪易公共藝術爭輝
為迎接年度「古蹟日」，立法院民主議政園區首次於前台灣省議會議事堂舉辦「霧峰又藝村─議事廳爵士吧」，並結合戶外「秋夜爵醒祭」，自9月19日至21日連續三天推出市集與音樂演出，邀請民眾走入霧峰，體驗歷史古蹟與當代藝術交織的魅力。
立法院副院長江啟臣在開幕式表示，園區占地19公頃，承載台灣民主發展歷史，如今以爵士樂與市集注入新活力，盼成為市民休閒與文化交流的重要場域。臺中市副市長鄭照新也指出，活動邀集國內知名爵士樂團接力演出，不僅讓樂迷大飽耳福，也為10月的「2025台中爵士音樂節」暖身。
活動內容豐富，包括「王睿三重奏」、「Little Play Jazz樂團」於議事廳帶來近距離表演，「中西爵士大樂團」、「金秋大樂團」則在草坪舞台輪番上陣，並搭配在地美食、飲品與文創市集，營造悠閒氛圍。議蘆會館另舉辦「星光餐酒會」，以月色佐爵士，增添浪漫情調。
值得一提的是，藝術家洪易高達2.4公尺的大型裝置「猴交心」首度進駐省議會核心區，象徵「民主是交心而非對立」。
立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，本次活動結合多方資源，讓民眾在音樂、藝術與市集間親近古蹟。園區也持續推動「微整形改造計畫」，優化公廁、人行步道等公共設施，期打造兼具文化、教育與休憩功能的民主基地。
