彰化東螺溪欒樹節 懷舊復古營造早期鄉村氛圍

中央社／ 彰化縣21日電

東螺溪有「彰化母親之河」美稱，透過整治恢復美麗。「東螺溪戀戀欒樹節」今天登場，今年以懷舊、復古為主題，現場有經典汽機車、復古服裝秀，欒樹蔭下吸引眾多民眾參與。

彰化縣湖埔社區大學主辦東螺溪戀戀欒樹節，今天在東螺溪台灣欒樹隧道、東螺溪生態教育園區登場，彰化縣長王惠美、湖埔社區大學校長陳玉姬、經濟部水利署第四河川分署長李友平等人出席，結合在地文化、環境教育、親子體驗，以懷舊、復古營造早期鄉村氛圍。

王惠美致詞表示，感謝湖埔社區大學長期投入東螺溪生態環境維護，改善以前沿岸髒亂，讓民眾親近自然，如今許多人期待一年一度欒樹節活動，今年主題是復古風，從偉士牌經典機車、數輛珍藏老車、復古巡道車到復古服飾走秀，讓民眾重溫早年純樸、熱情人情味。

李友平表示，愛護一條河川，要用心及行動實踐，彰化縣政府爭取新台幣7.65億元經費，改善東螺溪環境，現今已不見以往惡臭及髒亂環境，而是嶄新的生態地景。台灣欒樹是台灣特有種，看到欒樹開花就代表秋天來臨，邀民眾來欣賞東螺溪欒樹茂密美景。

