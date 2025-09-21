台中精明一街商圈「綠生活×綠動音樂季」 9月27日登場

台中市精明一街商圈將於9月27日與28日連續兩天下午2點至晚上8點，舉辦 「綠生活×綠動音樂季」，邀請民眾一起在城市街區中享受音樂、蔬食與綠色生活的美好體驗。活動由精明一街商圈委員會主辦，並由台中市想辦法公益協會、草食百老匯與小姑娘服飾協辦。

活動內容結合民謠表演、新復古爵士三重奏，以及中央酒館feat. Jamie Lee的精采演出，為城市午後注入清新與浪漫氛圍，同時，蔬食市集、輕音樂、爵士樂、公益ESG等一次滿足。

除了音樂，現場更有由草食百老匯協助提供的多樣蔬食市集，包括：路米Lumiere、蓿菓養生蔬果捲、二哥の蔬包、西咪御食、植饗天糲Vegan、歐巴蔬食、咖哩燁、小姑娘洋芋片、廣福樸園精緻蔬食館、淨源茶坊，以及台中市想辦法愛心公益協會。

精明一街商圈位於台中市西區，擁有獨特的街區文化與人文氛圍。自1990年代起發展成為精品、文創與特色小店聚集地，是台中最具代表性的購物及生活商圈之一。近年更積極推動藝文展演與綠色活動，致力於打造結合購物、美食、藝術與永續的城市生活場域。