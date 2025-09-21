台中樂成宮結合中港澄清醫院與寶光宮 聯合舉辦健檢活動

每年帶動逾400萬人次觀光與香客人潮的國家三級古蹟台中樂成宮，21日結合中港澄清醫院與藏傳佛教的隨許加持灌頂活動，聯合舉辦關懷鄉里社區健檢活動，藉由醫護人員為民眾健檢，守護民眾健康之外，也透過祈福法會的舉辦為台灣地區祈福。

擁有273年歷史的樂成宮，於1985年被列為國家三級古蹟，具有重要的歷史文化價值。樂成宮的歷史可追溯至清乾隆年間，是台中市東區早期拓墾的見證，由林姓墾民集資興建，與旱溪庄的發展息息相關。

作為國家三級古蹟及重要宗教場所，樂成宮深厚的歷史背景與香火鼎盛的信眾，吸引大量信眾與遊客，帶動周邊觀光與經濟活動。其中又以求姻緣的月老最為知名，被網路票選為全台最靈驗的月老之一，常年人潮不斷，對台中具有重要的文化及經濟價值。

煌天宗寶光宮今年以「時輪大法 轉動世間，和平之鑰 媽祖蓮心」為主題，於9月20日及21日舉辦熱鬧且別開生面的九五尊壇宴．聖母會時輪出巡活動。

除了寶光宮天上聖母遶境活動之外，更結合藏傳佛教隨許加持灌頂活動，與樂成宮、中港澄清醫院合辦關懷鄉里的社區健檢，藉由醫護人員為民眾的健檢活動，守護民眾健康外，也透過祈福法會的舉辦為台灣地區祈福。

因與藏傳佛教覺囊派的特殊因緣，此次更首度邀請覺囊嘉察法王，於樂成宮舉辦殊勝難得的祈福法會，藉由嘉察法王主法誦經、持咒、供養與迴向，祈願三寶加持，護佑大眾身心安樂、家庭和順、社會和諧、世界和平。

覺囊嘉察法王為覺囊派海外法主，致力於海外弘法事業，促進宗教融合，包容多元的宗教信仰，十多年來足跡遍布歐洲、亞洲、東南亞、日本、台灣等地，更與台灣有著深厚的因緣，目前在台灣有眾多佛、道修持的弟子，其中有𣎴少是企業主。

此次與樂成宮合辦祈福法會，為跨宗教交流的實踐，向前邁出一大步，實為殊勝。今日的路關活動，由烏日寶光宮集合起駕，並駐駕樂成宮舉辦祈福法會及社區健檢活動後，於下午回鑾，並於晚間在清水舉辦添丁發財時輪金剛綠財神隨許加持。