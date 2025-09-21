聽新聞
進口乳零關稅 彰化辦生生有鮮乳、乳牛節促銷力挺在地酪農
彰化是酪農大縣，在養牛數量跟產乳量方面都是全台灣最多，彰化縣政府今年3月率先推出「生生有鮮乳」政策，每年編列約8000萬元，讓全縣學童持續喝到產地直送的國產鮮乳，縣府農業處指出，為支持在地酪農，必須有彰化酪農生乳收購記錄才可參加「生生有鮮乳」供應。
中央去年12月宣布停辦「班班有鮮乳」政策，加上台紐經貿協定零關稅上路，對國內酪農產業造成衝擊，為守護在地酪農與學童營養，自行辦理「生生有鮮乳」。
縣長王惠美今天出席「2025彰化乳牛節」時指出，彰化乳牛畜養量超過3萬頭，生乳產量全國第一，「生生有鮮乳，不僅照顧學童健康，也穩定酪農收入。她強調，國產鮮乳從牧場到通路僅需1至2天，與保存期動輒90天的進口乳相比，新鮮與營養價值更勝一籌，值得消費者支持。
福興鄉農會總幹事林坤宏表示，福興鄉福寶酪農區是全台最大、最集中的乳牛專業區，生乳產量全台第一，業者現今面臨台紐經濟貿易協定零關稅的進口衝擊，在地生產的牛乳取用完隔天就能新鮮上架，而經歷長途運輸的國外進口乳為了保鮮只能透過超高溫殺菌，會破壞營養成分。
「彰化畜產嘉年華」邁入第5年，今天第三場乳牛節在福興穀倉登場，現場規劃鮮乳及小饅頭免費品嚐、親子闖關、手作DIY、酪農產業展覽及農特產品展售，還能近距離餵牛體驗，吸引許多家庭參與。
