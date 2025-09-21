快訊

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

聽新聞
0:00 / 0:00

進口乳零關稅 彰化辦生生有鮮乳、乳牛節促銷力挺在地酪農

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天出席「2025彰化乳牛節」。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天出席「2025彰化乳牛節」。記者林敬家／攝影

彰化是酪農大縣，在養牛數量跟產乳量方面都是全台灣最多，彰化縣政府今年3月率先推出「生生有鮮乳」政策，每年編列約8000萬元，讓全縣學童持續喝到產地直送的國產鮮乳，縣府農業處指出，為支持在地酪農，必須有彰化酪農生乳收購記錄才可參加「生生有鮮乳」供應。

中央去年12月宣布停辦「班班有鮮乳」政策，加上台紐經貿協定零關稅上路，對國內酪農產業造成衝擊，為守護在地酪農與學童營養，自行辦理「生生有鮮乳」。

縣長王惠美今天出席「2025彰化乳牛節」時指出，彰化乳牛畜養量超過3萬頭，生乳產量全國第一，「生生有鮮乳，不僅照顧學童健康，也穩定酪農收入。她強調，國產鮮乳從牧場到通路僅需1至2天，與保存期動輒90天的進口乳相比，新鮮與營養價值更勝一籌，值得消費者支持。

福興鄉農會總幹事林坤宏表示，福興鄉福寶酪農區是全台最大、最集中的乳牛專業區，生乳產量全台第一，業者現今面臨台紐經濟貿易協定零關稅的進口衝擊，在地生產的牛乳取用完隔天就能新鮮上架，而經歷長途運輸的國外進口乳為了保鮮只能透過超高溫殺菌，會破壞營養成分。

「彰化畜產嘉年華」邁入第5年，今天第三場乳牛節在福興穀倉登場，現場規劃鮮乳及小饅頭免費品嚐、親子闖關、手作DIY、酪農產業展覽及農特產品展售，還能近距離餵牛體驗，吸引許多家庭參與。

乳牛節在福興穀倉登場，現場規劃鮮乳及小饅頭免費品嚐、親子闖關、手作DIY、酪農產業展覽。記者林敬家／攝影
乳牛節在福興穀倉登場，現場規劃鮮乳及小饅頭免費品嚐、親子闖關、手作DIY、酪農產業展覽。記者林敬家／攝影
「彰化畜產嘉年華」邁入第5年，今天第三場乳牛節在福興穀倉登場。記者林敬家／攝影
「彰化畜產嘉年華」邁入第5年，今天第三場乳牛節在福興穀倉登場。記者林敬家／攝影

酪農 高溫

延伸閱讀

彰化東螺溪當年臭味飄 現今欒樹節配復古老車成網紅美景

牽手走過一甲子！他錄影片唱情歌致敬愛妻 彰化表揚鑽石婚冒粉紅泡泡

彰化八大生活圈將建國民運動中心 每天都是「國民體育日」

彰化員林社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

相關新聞

進口乳零關稅 彰化辦生生有鮮乳、乳牛節促銷力挺在地酪農

彰化是酪農大縣，在養牛數量跟產乳量方面都是全台灣最多，彰化縣政府今年3月率先推出「生生有鮮乳」政策，每年編列約8000萬...

台中連2年歲出破1900億 盧秀燕喊話中央：補回250億

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，市議員楊大鋐憂心，台中市自籌財源占比持續下滑，加上行政院主計總處將補助款改為「...

合歡山武嶺遭「棄屍」飄臭 太管處報警追凶要罰

合歡山武嶺亭是熱門景點，不分晝夜常見人潮，昨晚卻飄惡臭，令人作嘔，循臭味追查發現，竟有人亂丟動物屍體，而上山「棄屍」行為...

影／體會古蹟聞香看到原木美 營林所台中出張所宿泊所免費體驗

為推廣林業文化資產活化與歷史場域再認識，林業及自然保育署台中分署今天在整修啟用的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」配合古...

國產百合花卉特展走進台中社區 讓花藝之美成日常

台灣百合發展協會推動的「花韻茶香藝綿延國產百合花卉應用特展」昨在台中市14期重劃區內的磐興寬心社區舉行啟動儀式，今年除了...

「彰化有料100」熱銷翻轉無聊城市 旅行社搶搭合作

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年用出版翻轉印象，他們近期自費推出「彰化有料100」，首刷1000本短短不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。