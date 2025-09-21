快訊

台中連2年歲出破1900億 盧秀燕喊話中央：補回250億

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕日前表示，若台中和中央一樣有高額的累計歲計賸餘，她不反對發錢，誰不想當耶誕老公公。圖／本報資料照片

台中市歲出預算連2年突破1900億元大關，市議員楊大鋐憂心，台中市自籌財源占比持續下滑，加上行政院主計總處將補助款改為「申請制」，台中市財政恐將陷入困境；市長盧秀燕盼行政院補回250億統籌分配款，財政局也盼增加統籌分配款。

盧秀燕針對統籌分配款，希望行政院拿出誠意，把砍掉各縣市的錢，包括台中市的250億補回來；財政局表示，希望統籌分配款可以增加，並公平分配。

台中市歲出預算逐年擴大，近兩年更突破1,900億元大關。市議員楊大鋐質疑，市府自籌財源比率卻持續下降，顯示對中央補助的依賴性不斷攀升，此外，行政院主計總處將補助款改為「申請制」，加上未來數千億元的重大建設負擔，楊憂心台中市財政恐將陷入困境，呼籲市府應正視財政問題，避免債務持續累積。

楊大鋐說，台中市歷年歲出預算都有增加趨勢，近2年的歲出預算，今年1908億元，明年更是高達1974億元；今年歲出預算增加是因統籌分配稅撥補及上級補助增加所致，但中央統籌分配稅與補助收入存在許多不確定性，台中市自籌財源過少，恐將無法因應逐漸膨脹的歲出預算規模。

楊大鋐指出，台中市近年自籌財源在歲出預算的占比，從2023年的52.4%，去年降到43.8%，今年再降到43.1%，占比逐年降，加上近期中政府將財政補助辦法改為「申請制」，市府是否評估將對台中產生衝擊？未來如何補足財源缺口？

根據台中市府專案報告指出，台中市115年度總預算案暫編數額，整體獲配財源僅增加136億元。

楊大鋐憂心，台中市未來多項重大建設持續推動，除了軌道建設「七線齊發」、巨蛋體育館，未來或有給付責任事項逾973億元、執行前瞻計地方自籌款尚未編列預算逾944億元，這些均須於未來年度籌措財源支應，顯然財政負擔依然沉重。

楊大鋐強調，台中市民進黨團喊「普發現金五萬」顯然是要債留子孫、增加財政負擔。他請民進黨團應該要呼籲中央回應地方財政自主需求，而非配合黨中央模糊焦點。

國民黨議員楊大鋐指出，以台中市府目前的財政狀況，根本不可能普發5萬元，這就是個假議題。圖／楊大鋐辦公室提供

