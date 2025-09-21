快訊

合歡山武嶺遭「棄屍」飄臭 太管處報警追凶要罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺昨晚飄惡臭，經查有人亂丟動物屍體，上山「棄屍」行為恐影響高山生態，太管處已報警將追查行為人。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」
合歡山武嶺昨晚飄惡臭，經查有人亂丟動物屍體，上山「棄屍」行為恐影響高山生態，太管處已報警將追查行為人。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」

合歡山武嶺亭是熱門景點，不分晝夜常見人潮，昨晚卻飄惡臭，令人作嘔，循臭味追查發現，竟有人亂丟動物屍體，而上山「棄屍」行為恐影響高山生態，太管處表示，已報警將追查行為人到案說明，有違規就依法開罰，並呼籲勿以身試法。

合歡山四季特色別具，春賞杜鵑、冬追雪，入夏涼爽，還能觀星、看日出，不分季節、不分晝夜總是吸引大批人潮，當地海拔3275公尺的武嶺，更因設有停車場，且有武嶺亭觀景平台，還能透過公路局監視畫面截圖打卡留念，尤為熱門。

但也因到合歡山武嶺遊玩的人潮眾多，常見民眾搞怪或有脫序行徑，先前就有民眾在平台上擺桌打麻將、組裝電腦玩遊戲，也有人把平台當露營場搭帳篷、鋪地墊或紙板等躺平睡覺，亂象層出不窮，昨晚甚至傳出遭人「棄屍」亂丟動物屍體。

昨晚有民眾反映，武嶺停車場附近飄出陣陣惡臭，循著臭味發現一只大紙箱，為此通報相關人員，經查發現紙箱內放置一隻狗屍，讓人傻眼；臉書專頁「中橫路況交通資訊站」也發文譴責，山上都有設置監視器，不要以為沒人看到就抓不到。

太魯閣合歡山管理站表示，高山生態環境脆弱，光人為垃圾就恐影響生態，更遑論將貓狗等寵物放生或丟棄其屍體，而外來寵物在山上生存不易也易遭路殺，更可能攻擊原有野生動物並帶來疫病衝擊，因此切勿違法到山區亂放生或丟棄屍體。

太魯閣國家公園管理處也表示，在國家公園區域內任意丟棄垃圾或其他汙染物已觸法，針對該棄置行為已報警移請保七第九大隊調查，由警方追查行為人到案說明，有違規就依「國家公園法」開罰，也呼籲民眾上山應遵守規範，勿以身試法。

