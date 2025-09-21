快訊

彰化東螺溪當年臭味飄 現今欒樹節配復古老車成網紅美景

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪湖鎮湖埔社區大學主辦的「東螺溪戀戀欒樹節」今天登場，今年走復古風，在台灣欒樹下，與復古老車合照成美景。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學主辦的「東螺溪戀戀欒樹節」今天登場，彰化縣長王惠美說，東螺溪從早期瀰漫臭味，多年來在志工的努力，才讓大家可以走在沒有臭味的美麗台灣欒樹下，希望大家一起為後代子孫留下更美好的生態環境。

「東螺溪戀戀欒樹節」今天在溪湖鎮東螺溪旁舉行，王惠美與湖埔社區大學校長陳玉姬議員、水利署第四河川分署長李友平、立委謝衣鳯、陳素月、黃秀芳等地方人士與會，也吸引許多民眾參與。

王惠美說，今年欒樹節走復古風，從經典偉士牌機車、珍藏復古車，藍白相間的135型復古巡道火車，再到復古服飾走秀，讓大家重溫早年純樸、熱情的人情味。她也邀請大家10月到彰化看設計展，在彰化消費，還可參加彰化購抽大獎。

李友平表示，在湖埔社區大學志工們十幾年來的努力，喚起大家愛護自然意識，而彰化縣府團隊也爭取7.65億經費改善東螺溪生態環境，現今已聞不到東螺溪沿線豬糞臭味及髒亂，取而代之的是每年欒樹開花「下起黃金雨」的美麗地景。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，東螺溪是彰化的母親之河，近年社區大學專注於汙水處理及東螺溪欒樹隧道的維護，希望把過去民眾在溪河遊憩的景觀經典重現，盼喚起民眾維護社區環境意識，重現彰化縣母親之河的風采。

