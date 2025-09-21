樺加沙來襲中部沿海明晚起強陣風 中市府全面啟動防颱整備

中央氣象署上午發布颱風「樺加沙」海上颱風警報，研判颱風最可能路徑通過巴士海峽，預計明日至24日影響台灣，明晚起至24日，中部山區恐有局部陣雨，沿海空曠地區出現8到10級強陣風。台中市政府表示，已全面展開防颱整備，守護市民安全。

台中市消防局表示，各大隊、分隊完成救災器材檢測，並加強巡視低窪、易淹水及土石易崩塌區域，颱風路徑尚有變數，將持續監控，如有偏北趨勢恐直接影響台中，消防局會立刻啟動災害應變中心；受外圍環流影響，中部恐出現焚風，高溫可能連續飆破攝氏36度。

水利局指出，已完成防汛人力與物資部署，並在低窪地區預佈抽水機，全市5座大型抽水站與5座簡易抽水站都完成整備，超過1000部監測設備即時回傳資訊，供隨時調度使用；強降雨期間請避免進入山區、河川及低窪區域，可透過「台中水情」APP即時掌握資訊。

建設局表示，颱風來襲前已完成水溝清淤2萬6400公尺及修剪1萬6013株行道樹，檢測全市16座車行地下道抽水設備與監測系統，確保防汛安全；另對在建工程如大肚和美跨河橋梁、東豐快及台中巨蛋等，已加強工地圍籬與材料固定。

環保局則動員各區隊清理排水孔垃圾，確保排水順暢，並檢查164輛清運車輛、95部重機具及多項手工具，聯繫廠商加強整備。民政局同步啟動各區公所防颱工作，包括公園綠地巡檢、樹木修剪及發放沙包，並預先規畫易淹水及警戒區域撤離措施。

都市發展局表示，已要求全市3000處工地落實防颱，並專案稽查深開挖工地、施工架、塔吊等共284件；今年已拆除危險廣告物500件，也加強建物外牆巡查，若有墜落風險將張貼告示並要求立即改善。

勞工局呼籲，營造工地及高風險作業場所必須立即檢查，加固或停用高空、吊掛及臨時電力設施，防止坍塌、墜落及感電。觀旅局則通知旅宿業者及合法露營場加強應變，勸導旅客避免進入山區；若一級開設災害應變中心，將全面封閉自行車道、登山步道及海濱樂園。

農業局提醒農民，應儘速採收成熟作物，妥善保存加強防風，水稻田則須適度增加灌溉深度降低倒伏風險，若有災情請立即通報公所並拍照存證，可使用農業部「農產業天然災害現地照相APP」協助保存佐證資料。 台中市建設局完成水溝清淤2萬6400公尺及修剪1萬6013株行道樹。圖／台中市政府提供 消防局各大隊分隊整備各項防災設備。圖／台中市政府提供

