台中單身聯誼活動17對互表心意 八成九配對率
台中市政府民政局昨天和后里戶政事務所舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」，民政局長吳世瑋表示，此次活動成功促成17對有緣人互表心意，創下八成九高配對率。
吳世瑋表示，市府今年規劃25場兼具多元主題與創新風格的單身聯誼活動，致力打造趣味與溫度兼具的交友平台，讓不同背景與興趣的單身朋友都能自在參與、開啟人際新篇章。截至目前已舉辦16場活動，共促成256對有緣人成功配對，平均配對率約八成二，期許配對成功的參加者能持續培養感情，未來攜手步入禮堂，民政局還會加碼致贈禮金或禮品。
后里戶所主任施勇全表示，木材加工是后里傳統產業，此次聯誼活動以「遇見幸福厚禮 with U」為主題，選在深受年輕人喜愛的約客&厚禮築夢手創館舉行，藉由手作木藝品，讓參加者在合作過程中體驗溫馨時光，並藉此拉近彼此距離。
后里戶所表示，聯誼活動安排參加者親手製作專屬木工藝品，象徵將真摯心意化為獨一無二的禮物，贈予有緣人。戶所現場也準備精裝方巾香皂組作為見面小禮，寓意「芳心」相許；成功配對者加碼獲贈高質感浴巾禮盒。
