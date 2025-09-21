台中單身聯誼活動17對互表心意 八成九配對率

台中市政府民政局昨天和后里戶政事務所舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」，民政局長吳世瑋表示，此次活動成功促成17對有緣人互表心意，創下八成九高配對率。

吳世瑋表示，市府今年規劃25場兼具多元主題與創新風格的單身聯誼活動，致力打造趣味與溫度兼具的交友平台，讓不同背景與興趣的單身朋友都能自在參與、開啟人際新篇章。截至目前已舉辦16場活動，共促成256對有緣人成功配對，平均配對率約八成二，期許配對成功的參加者能持續培養感情，未來攜手步入禮堂，民政局還會加碼致贈禮金或禮品。

后里戶所主任施勇全表示，木材加工是后里傳統產業，此次聯誼活動以「遇見幸福厚禮 with U」為主題，選在深受年輕人喜愛的約客&厚禮築夢手創館舉行，藉由手作木藝品，讓參加者在合作過程中體驗溫馨時光，並藉此拉近彼此距離。