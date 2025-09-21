快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

台中單身聯誼活動17對互表心意 八成九配對率

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府民政局攜手后里戶政事務所昨天日舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶領38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」。圖／台中市民政局提供
台中市政府民政局攜手后里戶政事務所昨天日舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶領38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」。圖／台中市民政局提供

台中市政府民政局昨天和后里戶政事務所舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」，民政局長吳世瑋表示，此次活動成功促成17對有緣人互表心意，創下八成九高配對率。

吳世瑋表示，市府今年規劃25場兼具多元主題與創新風格的單身聯誼活動，致力打造趣味與溫度兼具的交友平台，讓不同背景與興趣的單身朋友都能自在參與、開啟人際新篇章。截至目前已舉辦16場活動，共促成256對有緣人成功配對，平均配對率約八成二，期許配對成功的參加者能持續培養感情，未來攜手步入禮堂，民政局還會加碼致贈禮金或禮品。

后里戶所主任施勇全表示，木材加工是后里傳統產業，此次聯誼活動以「遇見幸福厚禮 with U」為主題，選在深受年輕人喜愛的約客&厚禮築夢手創館舉行，藉由手作木藝品，讓參加者在合作過程中體驗溫馨時光，並藉此拉近彼此距離。

后里戶所表示，聯誼活動安排參加者親手製作專屬木工藝品，象徵將真摯心意化為獨一無二的禮物，贈予有緣人。戶所現場也準備精裝方巾香皂組作為見面小禮，寓意「芳心」相許；成功配對者加碼獲贈高質感浴巾禮盒。

台中市政府民政局攜手后里戶政事務所昨天日舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶領38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」。圖／台中市民政局提供
台中市政府民政局攜手后里戶政事務所昨天日舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶領38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」。圖／台中市民政局提供

成功 后里 單身聯誼活動

延伸閱讀

台中市單身聯誼活動16對心動連線 八成三高配對率

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略

中市東勢投開票所管理員途中車禍 公所緊急遞補人力

相關新聞

影／體會古蹟聞香看到原木美 營林所台中出張所宿泊所免費體驗

為推廣林業文化資產活化與歷史場域再認識，林業及自然保育署台中分署今天在整修啟用的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」配合古...

國產百合花卉特展走進台中社區 讓花藝之美成日常

台灣百合發展協會推動的「花韻茶香藝綿延國產百合花卉應用特展」昨在台中市14期重劃區內的磐興寬心社區舉行啟動儀式，今年除了...

「彰化有料100」熱銷翻轉無聊城市 旅行社搶搭合作

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年用出版翻轉印象，他們近期自費推出「彰化有料100」，首刷1000本短短不...

愛心代代相傳 彰化家扶中心相見歡

全台約9千名善心人士認養彰化縣3千多名弱勢孩子，彰化家扶中心昨天舉辦「認養人與兒少相見歡」，600多名認養人及家屬齊聚彰...

台中680處兒童遊戲場 7成定檢不合格 家長憂心潛藏危機

台中市兒童遊戲場總數全國第一，然而近3年定期檢驗不合格率卻高達7成，部分設施甚至藏有尖銳螺帽，讓家長與議員憂心孩童安全。...

牽手走過一甲子！他錄影片唱情歌致敬愛妻 彰化表揚鑽石婚冒粉紅泡泡

彰化縣二林鎮今表揚鑽石婚、白金婚的夫婦，有2對夫婦各錄製影片、PPT分享婚姻和家庭的經營之道，趣味十足。鎮長蔡詩傑感謝鑽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。