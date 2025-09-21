影／體會古蹟聞香看到原木美 營林所台中出張所宿泊所免費體驗

為推廣林業文化資產活化與歷史場域再認識，林業及自然保育署台中分署今天在整修啟用的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」配合古蹟日舉辦活動，民眾免費體驗參觀古蹟的原木美，也可聞到原木香，另有精油手作和文化講座，民眾在古蹟內享受片刻心靈寧靜與自在。

這次活動委由逢甲大學中文系執行，結合文化講座、精油手作、文學分享與漢字集章，以歷史空間為主體、以林業與文學為脈絡，帶領民眾走入時間的層疊中，重新發現屬於地方的文化根脈。

林業保育署台中分署表示，位於台中市豐原區的「營林所台中出張所宿泊所」，為日治時期重要的林場公務活動空間，見證台灣八仙山林場事業發展的重要歷程。此次活動彰顯古蹟保存成果，更藉由系列主題講座與體驗活動，活化空間價值，提升大眾對林業歷史建築及林業文化的關注與理解。

講座主題包括「八仙山藝文旅行文化徑」、「森林文學與貯木池的生活故事」及「陳千武與笠詩社的文學之旅」，將透過講者的深入導讀，引領參與者理解台灣林業發展與地方文學創作之間的密切關係。

具互動性與趣味性的環節為「漢字文化集章活動」，企劃團隊設計三枚專屬印章，分別為「宿」、「泊」、「所」三字，每一字都蘊含深厚的文化底蘊與空間象徵。