國產百合花卉特展走進台中社區 讓花藝之美成日常

台灣百合發展協會推動的「花韻茶香藝綿延國產百合花卉應用特展」昨在台中市14期重劃區內的磐興寬心社區舉行啟動儀式，今年除了台中，更拓展至雙北、新竹與高雄，特別結合餐飲空間，並且走入社區，讓國產百合花卉之美成為日常。

台灣百合產業發展協會理事長何家彰表示，在農業部農糧署輔導下，協會連4年推動花卉產業與異業合作。今年除了持續與春水堂全台7家分店合作外，更與磐興建設及豐邑集團合作走入社區，今年主題「花韻茶香藝綿延」，空間打造以「國產百合」為核心的花卉應用展示，讓花卉之美成為日常。

花農羅弘奇指出，展覽不僅聚焦於百合花，也涵蓋文心蘭、火鶴花等國產花卉，活動更邀請中華花藝文教基金會花藝師現場創作，展現傳統與現代交融的藝術美感。

磐興建設總經理游金洲表示，磐興建設長期致力於推動「社區幸福領路」，將生活、人文、美學與公益深度融合於住戶日常。此次特展，特別在社區導入親子花藝體驗與互動活動，讓住戶將國產花卉融入日常生活，營造溫馨雅致的居家氛圍。

豐邑集團分享，去年社區參與花卉特展時，住戶驚呼「原來花藝可以這麼迷人！」從優雅高貴的百合，到多元巧思的搭配組合，都讓人驚艷於百合展現無限變化，許多住戶萌生學習插花的興趣，期待今年透過特展，延續那份感動與驚喜。

台中市中華花藝推廣協會理事長王儷妃表示，「花韻茶香藝綿延」一年比一年精彩，今年更拓展至雙北、新竹與高雄，讓花卉走進更多人的日常。