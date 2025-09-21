「彰化有料100」熱銷翻轉無聊城市 旅行社搶搭合作

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年用出版翻轉印象，他們近期自費推出「彰化有料100」，首刷1000本短短不到一個月即告售罄，目前已進入二刷階段，這本書不只推薦8條深度路線，還設計集章任務與數位折價功能，甚至吸引旅行社規劃結合10月將登場的台灣設計展，洽談在地合作。

此次出版由「白色方塊工作室」聯手「旅庫彰化」、「彰化旅行+」策劃，超過10名寫手深入蒐羅100個在地風味與文化景點，結合編輯企劃、導覽與數位遊程，完成一本具備互動性的地方旅行書。

「旅庫彰化」創辦人邱明憲曾在台北從事旅遊與行銷，返鄉後投入深度旅遊推廣已逾10年。他指出，過去專屬彰化的旅遊書稀少且資訊老舊，今年3月與夥伴構想，希望呈現的不只是排隊名店，而是那些真正「有料」的日常風景。

邱明憲說，書籍8月發行以來，一刷即售罄，目前二刷預購量已達兩成，證明彰化雖非六都，仍蘊藏豐富的文化與生活底蘊值得收藏與探索。他期待「有料100」能在十月設計展吸引更多外地旅人走進彰化。