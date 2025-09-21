快訊

「彰化有料100」熱銷翻轉無聊城市 旅行社搶搭合作

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化長年背負「無聊城市」的標籤，一群在地青年近期自費推出「彰化有料100」。圖／邱明憲提供
彰化長年背負「無聊城市」的標籤，一群在地青年近期自費推出「彰化有料100」。圖／邱明憲提供

彰化長年背負「無聊城市」的標籤，如今一群在地青年用出版翻轉印象，他們近期自費推出「彰化有料100」，首刷1000本短短不到一個月即告售罄，目前已進入二刷階段，這本書不只推薦8條深度路線，還設計集章任務與數位折價功能，甚至吸引旅行社規劃結合10月將登場的台灣設計展，洽談在地合作。

此次出版由「白色方塊工作室」聯手「旅庫彰化」、「彰化旅行+」策劃，超過10名寫手深入蒐羅100個在地風味與文化景點，結合編輯企劃、導覽與數位遊程，完成一本具備互動性的地方旅行書。

「旅庫彰化」創辦人邱明憲曾在台北從事旅遊與行銷，返鄉後投入深度旅遊推廣已逾10年。他指出，過去專屬彰化的旅遊書稀少且資訊老舊，今年3月與夥伴構想，希望呈現的不只是排隊名店，而是那些真正「有料」的日常風景。

邱明憲說，書籍8月發行以來，一刷即售罄，目前二刷預購量已達兩成，證明彰化雖非六都，仍蘊藏豐富的文化與生活底蘊值得收藏與探索。他期待「有料100」能在十月設計展吸引更多外地旅人走進彰化。

團隊也強調，這本書不是美食型錄，而是百年文化的縮影，搭配的「彰化有料護照」設計了集章知識遊程，並由「奇步應用」加碼實境解謎，讓讀者透過行走與互動任務，解鎖城市知識，把閱讀轉化為身體感知與互動記憶，打造「懂吃」與「懂走」的雙重體驗。

「彰化有料護照」設計了集章知識遊程，並由「奇步應用」加碼實境解謎。圖／邱明憲提供
「彰化有料護照」設計了集章知識遊程，並由「奇步應用」加碼實境解謎。圖／邱明憲提供
「彰化有料100」書籍還搭配「彰化有料護照」設計了集章知識遊程等。圖／邱明憲提供
「彰化有料100」書籍還搭配「彰化有料護照」設計了集章知識遊程等。圖／邱明憲提供

