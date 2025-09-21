愛心代代相傳 彰化家扶中心相見歡

全台約9千名善心人士認養彰化縣3千多名弱勢孩子，彰化家扶中心昨天舉辦「認養人與兒少相見歡」，600多名認養人及家屬齊聚彰化縣北斗鎮，透過烤肉、DIY活動與孩子增進情誼，場面溫馨感人，更見證「愛心代代相傳」的動人故事。

今年「彰化家扶─半線寶斗月圓」活動吸引366名認養人參加，最遠來自台北與台南，南北奔波，只為見一見被自己支持成長的孩子。

相見時，最常聽見的問候就是「好久不見，你又長高了！」隨後，大家一同體驗幸運竹DIY。

來自桃園的莊添坤夫婦，這次不僅和認養孩童見面，也重逢20年前曾受夫婦資助的小珊（化名）。30多歲的小珊已成為母親，更投身成為一名認養人，還帶著女兒參與活動。60歲的莊添坤看著小珊與她所認養的國小學童，相當高興「善的力量正在循環。」

彰化家扶中心主任王震光說，像莊添坤與小珊這樣「愛心代代相傳」的例子越來越多。

彰化家扶頒贈感謝狀給振揚旅行社董事長陳秀美。她不僅是彰化家扶永久認養人聯誼會長，今年更贊助20萬元，讓更多認養人得以和孩子快樂相聚。