快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

愛心代代相傳 彰化家扶中心相見歡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化家扶中心認養人與被認養孩子「相見歡」，今年規模創歷年之最。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心認養人與被認養孩子「相見歡」，今年規模創歷年之最。記者簡慧珍／攝影

全台約9千名善心人士認養彰化縣3千多名弱勢孩子，彰化家扶中心昨天舉辦「認養人與兒少相見歡」，600多名認養人及家屬齊聚彰化縣北斗鎮，透過烤肉、DIY活動與孩子增進情誼，場面溫馨感人，更見證「愛心代代相傳」的動人故事。

今年「彰化家扶─半線寶斗月圓」活動吸引366名認養人參加，最遠來自台北與台南，南北奔波，只為見一見被自己支持成長的孩子。

相見時，最常聽見的問候就是「好久不見，你又長高了！」隨後，大家一同體驗幸運竹DIY。

來自桃園的莊添坤夫婦，這次不僅和認養孩童見面，也重逢20年前曾受夫婦資助的小珊（化名）。30多歲的小珊已成為母親，更投身成為一名認養人，還帶著女兒參與活動。60歲的莊添坤看著小珊與她所認養的國小學童，相當高興「善的力量正在循環。」

彰化家扶中心主任王震光說，像莊添坤與小珊這樣「愛心代代相傳」的例子越來越多。

彰化家扶頒贈感謝狀給振揚旅行社董事長陳秀美。她不僅是彰化家扶永久認養人聯誼會長，今年更贊助20萬元，讓更多認養人得以和孩子快樂相聚。

烤肉 旅行社 家扶中心

延伸閱讀

牽手走過一甲子！他錄影片唱情歌致敬愛妻 彰化表揚鑽石婚冒粉紅泡泡

彰化八大生活圈將建國民運動中心 每天都是「國民體育日」

彰化員林社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

彰化家扶認養人與認養孩子相見歡 參加人數創新高有原因

相關新聞

台中680處兒童遊戲場 7成定檢不合格 家長憂心潛藏危機

台中市兒童遊戲場總數全國第一，然而近3年定期檢驗不合格率卻高達7成，部分設施甚至藏有尖銳螺帽，讓家長與議員憂心孩童安全。...

愛心代代相傳 彰化家扶中心相見歡

全台約9千名善心人士認養彰化縣3千多名弱勢孩子，彰化家扶中心昨天舉辦「認養人與兒少相見歡」，600多名認養人及家屬齊聚彰...

牽手走過一甲子！他錄影片唱情歌致敬愛妻 彰化表揚鑽石婚冒粉紅泡泡

彰化縣二林鎮今表揚鑽石婚、白金婚的夫婦，有2對夫婦各錄製影片、PPT分享婚姻和家庭的經營之道，趣味十足。鎮長蔡詩傑感謝鑽...

彰化八大生活圈將建國民運動中心 每天都是「國民體育日」

彰化縣政府呼應114年國民體育日，今在鹿港鎮立體育場推廣全民來運動，會中表揚13名推動社會體育有功人員；縣長王惠美宣示，...

彰化員林社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

彰化縣員林市社區趣味競賽邁入第4年，34個社區組成37隊，今在員林公19晴雨球場一比高下，縣長王惠美到場觀賽後，建議日後...

台中后里舊社橋改建 9月21日起銜接道路全線封閉

台中市后里區跨越國道1號的交通動線再升級，原本舊社路與三線路2座跨越國道1號的橋梁，因橋面狹窄老舊，長期影響用路安全與交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。