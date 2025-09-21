台中680處兒童遊戲場 7成定檢不合格 家長憂心潛藏危機

台中市兒童遊戲場總數全國第一，然而近3年定期檢驗不合格率卻高達7成，部分設施甚至藏有尖銳螺帽，讓家長與議員憂心孩童安全。市府建設局回應，因使用率與耗損率高，部分設施未能及時改善，但承諾將於11月底前完成修繕，並持續加強檢驗管理。

台中市推動「美樂地計畫」自2019年起已投入逾15.5億元，將罐頭遊具升級為特色共融遊戲場，新闢及改善208座公園，目前兒童遊戲場總數達680處，全國第一。然而，市審計處揭露，近3年遊戲場定期檢驗不合格率高達72.07％，其中約44.95％至今未改善，部分設施甚至藏有尖銳螺帽，潛藏危機。

審計處舉例，馬卡龍公園遊戲場曾出現繩索鞦韆、彈跳床與鞦韆組損壞無法使用，遊戲區地墊大部分破損，卻遲未改善，呼籲市府應導入風險管理評估，即時處理問題。

不少家長也有疑慮，林姓家長指出，許多大型封閉式溜滑梯若孩子受困，中途難以救援，且遊具邊角仍有尖銳設計，對孩童安全構成威脅。

民進黨市議員黃守達批評，中市府推動美樂地計畫雖能擴大改善範圍，但經費分散，單一公園難以全面升級；後續維護管理因資源不足，導致小問題反覆出現，修繕也未能及時完成，讓孩子的遊戲品質與安全都打折扣。

建設局則回應，台中遊戲場數量全國最多，加上馬卡龍、鰲峰山及中央公園飛行美樂地等大型遊戲場吸引大量人潮，耗損率自然偏高。針對檢驗不合格設施，將於11月底前全面改善，後續如檢測不合格，依程序會在3個月內完成修繕。

至於馬卡龍公園設施，建設局強調，目前鞦韆、彈跳床均正常開放，僅地墊局部龜裂老化，並無立即危險，若遇破損會局部修補，後續視情況進行歲修更新。