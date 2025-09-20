牽手走過一甲子！他錄影片唱情歌致敬愛妻 彰化表揚鑽石婚冒粉紅泡泡

彰化縣二林鎮今表揚鑽石婚、白金婚的夫婦，有2對夫婦各錄製影片、PPT分享婚姻和家庭的經營之道，趣味十足。鎮長蔡詩傑感謝鑽石婚、白金婚的夫婦以責任、包容、忍耐維繫家庭和諧，奠定社會祥和基礎。

二林鎮今年符合鑽石婚、白金婚的夫婦各66對、14對，鎮公所發出邀請函，其中14對鑽石婚、1對白金婚的夫婦報名參加今「114年度鑽石婚白金婚表揚活動」。表揚會場二林鎮立圖書館三樓演講廳布置得像結婚禮堂洋溢喜氣，鎮公所、各級民代和來賓祝福出席的夫婦「情比白金、鑽石，相知相守永恆閃亮」。

東和里顏能鄉拍影片錄唱情歌給愛妻聽，還在影片中謝謝妻子陪伴他走過辛苦與坎坷的路，向妻子行禮致敬。全場看到這一幕都哈哈大笑。東華里莊細德放映PPT，說明他跟妻子林蘭育有5名子女的幸福家庭生活，結婚70年的白金婚夫婦更是吟詩，向鎮長蔡詩傑道謝，透過表揚活動彰顯傳統價值。

蔡詩傑說，牽手走過60年、70年相當不容易，這個過程中要經歷責任、包容、忍耐，對家庭付出相當大，已經鑽石婚、白金婚的夫婦現今三代甚至四代同堂，為國家社會奠定祥和基礎，他期待美滿幸福家庭氣氛能外擴感染到整個二林，讓二林鎮成為和諧好所在。