彰化八大生活圈將建國民運動中心 每天都是「國民體育日」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣114年國民體育日─童玩時光機 親子齊運動，兒童滑步車競賽可愛吸睛。記者簡慧珍／攝影
彰化縣114年國民體育日─童玩時光機 親子齊運動，兒童滑步車競賽可愛吸睛。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府呼應114年國民體育日，今在鹿港鎮立體育場推廣全民來運動，會中表揚13名推動社會體育有功人員；縣長王惠美宣示，將在全縣八大生活圈各建造一座國民運動中心，讓民眾不分晴雨，每天都是體育日。

縣政府舉辦「114年國民體育日─童玩時光機 親子齊運動」活動，除了兒童滑步車比賽、恐龍足球體驗，現場擺放大型親子氣墊，另有親子懷舊童玩闖關、泡泡秀、電視兒童節目偶像帶動唱，集滿懷舊童玩闖關8枚戳章就能兌換禮物，很多民眾帶孩子到場玩得不亦樂乎。

王惠美說，縣政府在八大生活圈各設國民運動中心，預計明（2026）年啟用和美、鹿港的國民運動中心，二林、溪湖、田中、北斗等生活圈的國民運動中心也在規畫推動中，希望民眾養成平日規律運動習慣，不只在「體育日」才運動，尤其65歲以上長者如果不常運動，身體會更容易衰退，縣政府在衛生所陸續設立「不老健身房」，長者應多多善用。

活動中王惠美表揚13名推動社會體育有功人員，並感謝威旭資訊公司捐贈彰化縣「運動發展基金」96萬元，專款協助成功高中拳擊選手暨總統教育獎得主何姍頤繼續訓練。

縣政府教育處表示，縣府持續推動「運動i臺灣」計畫，並爭取教育部補助2915萬1478元，全年共辦理133項、1648場次體育活動，同時推動南、北彰運動熱區，更多活動資訊可至「i運動資訊平臺」或「彰化縣運動i臺灣」臉書粉絲專頁查詢。

彰化縣政府今在鹿港鎮立體育場，舉辦114年國民體育日─童玩時光機 親子齊運動，縣長王惠美、各級民代和推動體育有功人員共同主持開幕典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今在鹿港鎮立體育場，舉辦114年國民體育日─童玩時光機 親子齊運動，縣長王惠美、各級民代和推動體育有功人員共同主持開幕典禮。記者簡慧珍／攝影

體育 運動中心

