彰化員林社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

彰化縣員林市社區趣味競賽邁入第4年，34個社區組成37隊，今在員林公19晴雨球場一比高下，縣長王惠美到場觀賽後，建議日後分齡讓年輕人參與社區活動；市公所表示，將再討論年齡級距與競賽項目。

員林市社區趣味競賽限60歲以上報名，沒年齡天花板，全市34個社區組隊參加，上千名選手在晴雨球場進行擲好運、接福氣、轉圓滿、撿百果四項競賽。這樣大規模活動是最佳的選舉宣導場合，宣布參選下屆縣長的立法委員陳素月與黃秀芳、第十八屆副縣長洪榮章、縣政府參議柯呈枋到場致詞，彰化市長林世賢派專員代表關心活動。

縣長王惠美表示，透過社區趣味競賽不僅凝聚社區居民之間的感情，也促進社區之間的聯繫與情誼，且俗語說「要活就要動」，競賽就是運動，多活動可增進健康，她看趣味競賽美中不足的是限制年齡，可考慮未來改為分齡賽讓年輕人也參加社區活動。

員林市代理市長賴致富說，社區發展用意在於增進社區在地化、多元化，市公所推動社區設立關懷據點，長者到據點參加課程和活動筋骨，進而參加社區趣味競賽會友，擴大人際關係交流，有益身心健康，健康是無價的，長者健康是年輕一代的福氣，可安心就業和照顧孩子，形成社會善循環。

今開場表演由去年拿下才藝競賽特優的社區團隊表演戲劇、樂器、體能、舞蹈老師邱燕妮帶舞蹈團表演後，和與會來賓、各級民眾、選手跳大會操熱身。場邊有員林警分局宣傳反詐、識詐，員林稅務局、員林清潔隊設攤舉辦闖關小遊戲，社區也設攤展示各項作品成果，活動多元精彩。