彰化永靖之聲歌唱比賽曲曲動聽 觀眾：好像聽演唱會

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉「永靖之聲慶中秋歌唱比賽」場面盛大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉「永靖之聲慶中秋歌唱比賽」場面盛大。記者簡慧珍／攝影

彰化縣114年永靖之聲慶中秋歌唱比賽今在永靖國小熱鬧展開，70名參賽者依年齡分兩組競賽，每人一首自選曲，經過上午、下午演唱，壯青組冠軍由邱顯昌獲得，長青組冠軍由高乾喜抱回。在場聽眾認為實至名歸。

永靖鄉公所主辦歌唱比賽，邀請3名歌唱老師擔任評審，依據技巧、音色、情感表現、台風、服儀等面向評分，兩組各35名參賽者都盛裝出席，有的全家來當當聽眾，為台上的阿公、阿嬤熱烈鼓掌，其中最高齡選手88歲黃火在演唱「夜畔路燈」，贏得全場喝采。

今年歌唱比賽兩組限額70人，限定一周報名，未料兩天額滿，顯示永靖鄉民高度支持這項活動，今選手無人缺席，都抱著自信登台詮釋自己的拿手歌曲，有聽眾在台下說「好像聽演唱會」，可見歌唱比賽頗具水準。

鄉長魏碩衛表示，歌唱比賽不僅是才藝競賽，更是鄉民交流感情與促進地方藝文發展的重要平台，鄉公所未來將持續規畫更多元文化活動，為鄉親打造豐富的交流機會與舞台。今年活動獲員林頌潮KTV加碼贊助獎金與折價禮券，KTV董事長陳焜成到場頒獎，鼓勵民眾養成健康良好的娛樂習慣，讓音樂陶冶心靈、豐富生活。

