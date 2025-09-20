快訊

台電急搶修！北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

聽新聞
0:00 / 0:00

響應世界骨髓捐贈者日 慈濟骨髓幹細胞中心期許「相遇在第六對」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
慈濟骨髓幹細胞中心今在彰化員林火車站舉辦「希望列車 愛不停駛」驗血建檔活動，員林站長及活動相關人員呼應民眾踴躍參與。圖／慈濟志工提供
慈濟骨髓幹細胞中心今在彰化員林火車站舉辦「希望列車 愛不停駛」驗血建檔活動，員林站長及活動相關人員呼應民眾踴躍參與。圖／慈濟志工提供

每年9月第三個周六是世界骨髓捐贈者日（World Marrow Donor Day，WMDD），慈濟骨髓幹細胞中心今響應，邀請捐贈者及受助者現身說法，志工演唱「相遇在第六對」，盼符合捐贈資格民眾踴躍助人。

慈濟基金會結合建強輪胎Maxxis專賣店、台鐵員林車站、員林市公所等單位，在員林火車站舉辦世界骨髓捐贈者日「希望列車 愛不停駛」驗血建檔活動，員林火車站前廣場搭起帳篷，捐贈者及受助者分享經驗，站內服務台與捐血室的慈濟志工、醫護人員為民眾說明捐贈骨髓，同時傳遞「我救人，我很健康」理念，不少人佇足聆聽，很多民眾洽詢後留下聯絡資料。

罹患骨髓分化不良症的鄭妃吟分享重生故事，她表示，33歲確診血癌，透過慈濟骨髓資料庫讓她幸運的獲得兩次配對機會，在第二次順利完成移植，她感恩捐贈者黃昭輝的大愛給她重生機會，也感謝家人陪伴與證嚴法師創建骨髓資料庫助血癌患者有機會延續，她希望有一天自己也能成為別人的希望。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁說，目前可透過骨髓、周邊血、臍帶血三種方式收集造血幹細胞，病人的真正希望英雄是不求回報，只願給予他人活下去機會的捐贈者，因為他們無私奉獻，已成功拯救為數不少的血液疾病患者生命。

骨髓捐贈配對成功是指人類白血球抗原（HLA）配對成功，HLA基因位在人體的第六對染色體，捐贈者和病人的HLA配型需要完全相同。活動現場慈濟志工獻唱「相遇在第六對」，志工吹小號伴奏，演唱充滿臨場感，氣氛格外溫馨。

參與慈濟骨髓幹細胞中心骨髓捐贈活動的志工獻唱「相遇在第六對」。記者簡慧珍／攝影
參與慈濟骨髓幹細胞中心骨髓捐贈活動的志工獻唱「相遇在第六對」。記者簡慧珍／攝影
參與慈濟骨髓幹細胞中心骨髓捐贈活動的捐贈人現身說法，推廣骨髓配對活動。記者簡慧珍／攝影
參與慈濟骨髓幹細胞中心骨髓捐贈活動的捐贈人現身說法，推廣骨髓配對活動。記者簡慧珍／攝影

慈濟 員林 火車站

延伸閱讀

60多歲男健檢紅字 體重變輕、易累竟是慢性血癌

2025全球前2%頂尖科學家「台灣臨床醫師前20名揭曉」 北榮台大不愧龍頭

砂石車輾過險失去雙腿 婦謝慈濟醫師搶命未截肢

工研院攜手慈濟「送愛到台南」 災後無縫接軌復學

相關新聞

彰化員林市社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

彰化縣員林市社區趣味競賽邁入第4年，34個社區組成37隊，今在員林公19晴雨球場一比高下，縣長王惠美到場觀賽後，建議日後...

台中后里舊社橋改建 9月21日起銜接道路全線封閉

台中市后里區跨越國道1號的交通動線再升級，原本舊社路與三線路2座跨越國道1號的橋梁，因橋面狹窄老舊，長期影響用路安全與交...

彰化家扶認養人與認養孩子相見歡 參加人數創新高有原因

全台約9千名善心人士認養彰化縣3千多名貧困孩子，彰化家扶中心今舉辦年度認養人與認養孩子相見歡，600多名認養人及家屬到彰...

8成家暴受害者是女性！南投全年逾3000人受害 隱形傷害不容忽視

南投縣近2年家庭暴力案件中，親密關係暴力占比達4成，8成受害者為女性。縣府與勵馨基金會今天舉辦「馨光家年華920愛家不暴...

彰化高病原性禽流感升溫？芳苑蛋雞場1.33萬隻撲殺 今年已8家禽場感染

彰化縣再爆高病原性禽流感病毒入侵家禽場，動物防疫所到芳苑鄉撲殺1萬3375隻蛋雞並完成場區消毒。到目前為止，今年累積8場...

藍色小精靈快閃國際踩舞嘉年華 下周移師清水...居民憂交通

2025「台中國際踩舞嘉年華」9月27至28日盛大移師海線清水舉行，令人驚喜的是，家喻戶曉的國際IP「藍色小精靈」也將快閃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。