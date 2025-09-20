響應世界骨髓捐贈者日 慈濟骨髓幹細胞中心期許「相遇在第六對」

每年9月第三個周六是世界骨髓捐贈者日（World Marrow Donor Day，WMDD），慈濟骨髓幹細胞中心今響應，邀請捐贈者及受助者現身說法，志工演唱「相遇在第六對」，盼符合捐贈資格民眾踴躍助人。

慈濟基金會結合建強輪胎Maxxis專賣店、台鐵員林車站、員林市公所等單位，在員林火車站舉辦世界骨髓捐贈者日「希望列車 愛不停駛」驗血建檔活動，員林火車站前廣場搭起帳篷，捐贈者及受助者分享經驗，站內服務台與捐血室的慈濟志工、醫護人員為民眾說明捐贈骨髓，同時傳遞「我救人，我很健康」理念，不少人佇足聆聽，很多民眾洽詢後留下聯絡資料。

罹患骨髓分化不良症的鄭妃吟分享重生故事，她表示，33歲確診血癌，透過慈濟骨髓資料庫讓她幸運的獲得兩次配對機會，在第二次順利完成移植，她感恩捐贈者黃昭輝的大愛給她重生機會，也感謝家人陪伴與證嚴法師創建骨髓資料庫助血癌患者有機會延續，她希望有一天自己也能成為別人的希望。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁說，目前可透過骨髓、周邊血、臍帶血三種方式收集造血幹細胞，病人的真正希望英雄是不求回報，只願給予他人活下去機會的捐贈者，因為他們無私奉獻，已成功拯救為數不少的血液疾病患者生命。