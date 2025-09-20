台中后里舊社橋改建 9月21日起銜接道路全線封閉

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
后里三線橋本周四完工通車後，接著進行舊社橋改建工程，明起銜接舊社橋的道路將「全線封閉」。圖／楊瓊瓔提供
台中市后里區跨越國道1號的交通動線再升級，原本舊社路與三線路2座跨越國道1號的橋梁，因橋面狹窄老舊，長期影響用路安全與交通便利性，三線橋去年8月先進行改建工程，本周四完工通車，接著進行舊社橋改建工程，明天起銜接舊社橋的道路將「全線封閉」，請當地居民要繞道通行。

后里區公所表示，舊社路與三線路這兩座橋梁，過去因橋寬僅4至6公尺，加上大型車輛頻繁通行，經常造成會車困難，嚴重影響居民用路安全，經立委楊瓊瓔與地方民意代表的積極爭取下，中央將其納入國道1號后里至大雅段的拓寬工程一併改建，三線橋在歷經近1年的改建後，橋面已拓寬至10公尺，有效解決了會車問題，讓居民感到非常高興。

楊瓊瓔指出，三線橋通車後，緊接著將進行舊社橋的改建，施工單位預告，舊社橋及其銜接道路將自9月21日起全線封閉，後續工程將依序進行，為將施工帶來的不便降至最低，包括9月23日的吊裝水管橋作業，以及10月1日啟動舊社橋的拆除工程，要求施工單位務必做好替代道路的指引標誌、增設夜間臨時照明，並在尖峰時段安排交通指揮人員疏導車流。

后里區公所表示，兩座橋梁橋面過去狹窄，又常有大車通行，目前三線橋完工通車，就不用憂心會車問題；這段期間的交通不便，是為了未來更安全、更便捷的用路環境，9月21日起舊社橋「全線封閉」，楊瓊瓔要求施工單位做好加強替代道路指引標誌，及增設臨時照明確保夜間安全，施工單位也呼籲當地居民與用路人，請務必配合改道指示，遵守交通指揮人員疏導交通，將施工不便降到最低。

