彰化家扶認養人與認養孩子相見歡 參加人數創新高有原因

全台約9千名善心人士認養彰化縣3千多名貧困孩子，彰化家扶中心今舉辦年度認養人與認養孩子相見歡，600多名認養人及家屬到彰化縣北斗鎮，透過烤肉等活動跟認養孩子增進感情，有認養人看到昔日認養的孩子長大如今當認養人，欣慰愛心「代代相傳」。

今參加「彰化家扶─半線寶斗月圓」相見歡的366名認養人最遠北至台北市、南至台南市，跟他們的家屬一早搭車、開車到彰化縣北斗鎮，見到被認養兒少的第一句話是「好久不見，你又長高了。」家扶中心隨後安排幸運竹DIY拉近距離認養人與被認養兒少的距離，一起動手完成盆栽後綁上金蔥緞帶裝飾，送給認養人帶回回家。

認養人莊添坤夫婦從桃園開車到彰化跟被認養童見面，也見到20年前他認養的「小珊（化名）」，已經升格當媽媽的小珊也是認養人，帶女兒參加相見歡。60歲莊添坤看著30多歲小珊、小珊認養的國小兒童，相當高興「善的力量正循環」。

莊添坤說，他是農村子弟，嘗過清苦生活的滋味，長大後想幫助貧困兒童就加入家扶認養行列，由家扶基金會隨機認養孩子，他很開心能跟彰化縣結緣，愛心開花結果。

彰化家扶中心主任王震光表示，家扶類似莊添坤「愛心代代相傳」的案例隨著家扶孩子長大，越來越多，過去認養人參加相見歡須負擔被認養兒少的活動費用，外縣市的認養人和家屬一趟來回車資加上負擔費用，有些多達6千元，近年彰化家扶後援團體、善心公司企業捐款贊助，大幅減輕認養人負擔，參加相見歡人數逐年增加，今年創新高紀錄。