彰化家扶認養人與認養孩子相見歡 參加人數創新高有原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心認養人與被認養已長大的孩子相見歡。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心認養人與被認養已長大的孩子相見歡。記者簡慧珍／攝影

全台約9千名善心人士認養彰化縣3千多名貧困孩子，彰化家扶中心今舉辦年度認養人與認養孩子相見歡，600多名認養人及家屬到彰化縣北斗鎮，透過烤肉等活動跟認養孩子增進感情，有認養人看到昔日認養的孩子長大如今當認養人，欣慰愛心「代代相傳」。

今參加「彰化家扶─半線寶斗月圓」相見歡的366名認養人最遠北至台北市、南至台南市，跟他們的家屬一早搭車、開車到彰化縣北斗鎮，見到被認養兒少的第一句話是「好久不見，你又長高了。」家扶中心隨後安排幸運竹DIY拉近距離認養人與被認養兒少的距離，一起動手完成盆栽後綁上金蔥緞帶裝飾，送給認養人帶回回家。

認養人莊添坤夫婦從桃園開車到彰化跟被認養童見面，也見到20年前他認養的「小珊（化名）」，已經升格當媽媽的小珊也是認養人，帶女兒參加相見歡。60歲莊添坤看著30多歲小珊、小珊認養的國小兒童，相當高興「善的力量正循環」。

莊添坤說，他是農村子弟，嘗過清苦生活的滋味，長大後想幫助貧困兒童就加入家扶認養行列，由家扶基金會隨機認養孩子，他很開心能跟彰化縣結緣，愛心開花結果。

彰化家扶中心主任王震光表示，家扶類似莊添坤「愛心代代相傳」的案例隨著家扶孩子長大，越來越多，過去認養人參加相見歡須負擔被認養兒少的活動費用，外縣市的認養人和家屬一趟來回車資加上負擔費用，有些多達6千元，近年彰化家扶後援團體、善心公司企業捐款贊助，大幅減輕認養人負擔，參加相見歡人數逐年增加，今年創新高紀錄。

彰化家扶頒贈感謝狀給今年贊助20萬元的振揚旅行社董事長陳秀美，她是彰化家扶永久認養人聯誼會長，這筆贊助款如及時雨，讓認養人僅須支付350元就能和認養兒少快樂相聚。

彰化家扶中心認養人及家屬，和被認養的孩子一起烤肉促進感情。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心認養人及家屬，和被認養的孩子一起烤肉促進感情。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心認養人與被認養孩子的相見歡活動今年規模創歷年之最。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心認養人與被認養孩子的相見歡活動今年規模創歷年之最。記者簡慧珍／攝影

認養 愛心 彰化

