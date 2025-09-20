8成家暴受害者是女性！南投全年逾3000人受害 隱形傷害不容忽視

南投縣近2年家庭暴力案件中，親密關係暴力占比達4成，8成受害者為女性。縣府與勵馨基金會今天舉辦「馨光家年華920愛家不暴力」暨台灣女孩日活動，副縣長王瑞德強調，去年仍有逾3千人受害，將持續強化保護網，讓女性與家庭遠離暴力威脅。

王瑞德代表縣長許淑華，感謝長期投入家暴防治工作的單位與個人。名間鄉長陳翰立也到場支持。此次共有3個團體及10人獲獎，團體獎包括佑民醫院、勵馨基金會南投分事務所、南投市營南社區發展協會；個人獎則頒給潘益修、吳麗芳、林昌億、黃志龍、曾椒花、王雅甄、張凱翔、陳彣苓、林鈺芳、梁貽婷。

王瑞德說，在縣府及各單位共同努力下，家暴防治已有初步成果，但去年南投縣仍有3139人遭受家暴，顯示問題依然嚴峻。他強調，社會更加重視弱勢女性處境，鼓勵受害者勇於求助；同時藉由表揚，肯定優秀單位及人員，並呼籲更多團體加入，共同打造安全環境。

為提升民眾防暴知能，活動規劃了趣味闖關，讓參加者了解家暴的影響、預防方式及求助管道，並呈現受暴者如何逐步重建生活的歷程，讓民眾體會「每個人都是防暴力量的一份子」。王副縣長也透過有獎徵答，寓教於樂，提醒學生面對家暴問題時，應該如何尋求幫助。

現場另設有台灣女孩日互動展覽，推廣性別平等與友善社會氛圍。縣府期盼藉由持續宣導，讓女性與女孩更有力量參與自身決策，打破暴力與性別歧視循環，共同建構安全、平等且充滿希望的社會。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線