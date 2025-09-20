彰化高病原性禽流感升溫？芳苑蛋雞場1.33萬隻撲殺 今年已8家禽場感染
彰化縣再爆高病原性禽流感病毒入侵家禽場，動物防疫所到芳苑鄉撲殺1萬3375隻蛋雞並完成場區消毒。到目前為止，今年累積8場感染，已撲殺逾36萬隻家禽，已比去年增加2場、多出近25萬隻家禽被撲殺，禽流感疫情今年較去年嚴峻。
動防所今表示，本（9）月16日接獲芳苑鄉1場蛋雞場反映場內蛋雞有異常死亡情形，經派員進行移動管制和採樣送農業部獸醫研究所檢驗18日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨到這處蛋雞場完成撲殺清場及消毒工作。
農業部統計資料顯示，全國飼養家禽前三名依序是彰化縣、屏東縣、雲林縣，彰化縣在養3146萬隻，養雞、鴨、鵝、鵪鶉的家禽場近900場，光是蛋雞縣政府統計占2千萬隻，年產35億顆雞蛋，全國每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣。
今年已撲殺8場，包括3場鵪鶉場、1處土雞場、3處蛋雞場，總共撲殺36萬8388隻，去年撲殺6場、11萬8811隻。動防所分析今年高病原性禽流感升溫原因，與入秋後日夜溫差拉大，白天炎熱，家禽容易熱緊迫，導致抗病力下降容易感染疾病。
動防所表示，雖然深秋到初春的天氣較冷是禽流感好發期，但不能忽視白天高溫雞舍悶熱的空氣流通、環境清潔等問題，養禽業者應做好雞舍管理，保持日間通風、清理雞糞等汙染物、加強防止野鳥飛入的設施、落實人車門禁管制，運禽車、運蛋車、化製車、飼料車、運輸籠、蛋箱及蛋盤等進出都應消毒。
若家禽發生疑似高病原性禽流感或不明原因大量死亡等狀況，業者須主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所，如未通報者經查獲，可依動物傳染病防治條例處罰鍰5萬元以上至100萬元以下，若被查獲不符政府防治措施，依規定最高可裁罰15萬元並限期改善，未改善者的場內家禽若檢出高病原性禽流感，依規定撲殺將不予補償。
