藍色小精靈快閃國際踩舞嘉年華 下周移師清水...居民憂交通

2025「台中國際踩舞嘉年華」9月27至28日盛大移師海線清水舉行，令人驚喜的是，家喻戶曉的國際IP「藍色小精靈」也將快閃共襄盛舉，為活動增添童趣與話題，也讓不同地區的市民都能提前感受踩舞嘉年華氛圍，活動將在清水的中山路至紫雲巖前廣場舉行，將街道化為華麗的舞台，但由於是周末的大型活動，人潮勢必眾多，居民擔心會衝擊當地交通，建議提早到場卡位，並多加利用大眾運輸工具前往。

清水區公所表示，活動單位沿途將設有指標，並布有交通管制、周邊停車規劃及交管人員疏導等措施，觀光旅遊局提醒，「2025台中國際踩舞嘉年華」將於9月27、28日在清水主會場盛大舉行，活動兩日皆為免費入場，歡迎民眾踴躍參加。由於預期人潮眾多，建議民眾提早規劃行程，並多加利用大眾運輸工具前往清水會場。

台中市觀旅局表示，今年的踩舞嘉年華不僅是慶祝十周年的里程碑，更是台中市府推動海線觀光的重要一步，配合台中海洋館試營運至10月7日，將以「舞動海線 Chill High 台中」為主題，為這場國際盛會注入全新的海洋活力；期望透過將國際級活動帶到海線，讓國內外遊客深度體驗台中獨特的港灣城市魅力。

觀旅局指出，今年踩舞嘉年華國際團隊陣容堅強，已確認有來自日本、韓國、西班牙、印尼、越南、菲律-賓等多國的頂尖舞團參與，將帶來充滿異國風情的舞蹈表演。此外，為了鼓勵全民參與，今年的「全民踩舞趣味競賽」也擴大舉辦，祭出總獎金10萬元，廣邀民眾組隊報名，一同上街熱舞，展現台灣在地的熱情與創意。

而活動最大的亮點之一，是與國際知名IP「藍色小精靈（The Smurfs）」合作，可愛的藍色小精靈將化身活動宣傳大使，在嘉年華現場與大小朋友見面互動，預計將吸引大量家庭客群前來朝聖，為活動增添歡樂氣氛。