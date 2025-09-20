快訊

未獲邀媒體藍黨魁選舉辯論！卓伯源「踢館」痛批：可以這樣搞嗎？

YouTuber東眼山錄美景…遇「Gopro裸男討合照」 山友罵：雙北桃園橫行

超天使浪橘被送進收容所 狂蹭志工不想被關籠「請別離開我好嗎」

藍色小精靈快閃國際踩舞嘉年華 下周移師清水...居民憂交通

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中國際踩舞嘉年華可愛的藍色小精靈將化身活動宣傳大使，今年在嘉年華現場與大小朋友見面互動。圖／觀旅局提供
台中國際踩舞嘉年華可愛的藍色小精靈將化身活動宣傳大使，今年在嘉年華現場與大小朋友見面互動。圖／觀旅局提供

2025「台中國際踩舞嘉年華」9月27至28日盛大移師海線清水舉行，令人驚喜的是，家喻戶曉的國際IP「藍色小精靈」也將快閃共襄盛舉，為活動增添童趣與話題，也讓不同地區的市民都能提前感受踩舞嘉年華氛圍，活動將在清水的中山路至紫雲巖前廣場舉行，將街道化為華麗的舞台，但由於是周末的大型活動，人潮勢必眾多，居民擔心會衝擊當地交通，建議提早到場卡位，並多加利大眾運輸工具前往。

清水區公所表示，活動單位沿途將設有指標，並布有交通管制、周邊停車規劃及交管人員疏導等措施，觀光旅遊局提醒，「2025台中國際踩舞嘉年華」將於9月27、28日在清水主會場盛大舉行，活動兩日皆為免費入場，歡迎民眾踴躍參加。由於預期人潮眾多，建議民眾提早規劃行程，並多加利用大眾運輸工具前往清水會場。

台中市觀旅局表示，今年的踩舞嘉年華不僅是慶祝十周年的里程碑，更是台中市府推動海線觀光的重要一步，配合台中海洋館試營運至10月7日，將以「舞動海線 Chill High 台中」為主題，為這場國際盛會注入全新的海洋活力；期望透過將國際級活動帶到海線，讓國內外遊客深度體驗台中獨特的港灣城市魅力。

觀旅局指出，今年踩舞嘉年華國際團隊陣容堅強，已確認有來自日本、韓國、西班牙、印尼、越南、菲律-賓等多國的頂尖舞團參與，將帶來充滿異國風情的舞蹈表演。此外，為了鼓勵全民參與，今年的「全民踩舞趣味競賽」也擴大舉辦，祭出總獎金10萬元，廣邀民眾組隊報名，一同上街熱舞，展現台灣在地的熱情與創意。

而活動最大的亮點之一，是與國際知名IP「藍色小精靈（The Smurfs）」合作，可愛的藍色小精靈將化身活動宣傳大使，在嘉年華現場與大小朋友見面互動，預計將吸引大量家庭客群前來朝聖，為活動增添歡樂氣氛。

台中市政府歡迎全台民眾相揪一起舞動海線、Chill High台中。更多活動資訊請上「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁，或至2025台中國際踩舞嘉年華活動網頁查詢https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9698

台中國際踩舞嘉年華今年首次移師清水，歡迎全台民眾相揪一起舞動海線、Chill High台中。圖／本報系資料照片
台中國際踩舞嘉年華今年首次移師清水，歡迎全台民眾相揪一起舞動海線、Chill High台中。圖／本報系資料照片
台中國際踩舞嘉年華今年首次移師清水，歡迎全台民眾相揪一起舞動海線、Chill High台中。圖／本報系資料照片
台中國際踩舞嘉年華今年首次移師清水，歡迎全台民眾相揪一起舞動海線、Chill High台中。圖／本報系資料照片
台中國際踩舞嘉年華可愛的藍色小精靈將化身活動宣傳大使，今年在嘉年華現場與大小朋友見面互動。圖／觀旅局提供
台中國際踩舞嘉年華可愛的藍色小精靈將化身活動宣傳大使，今年在嘉年華現場與大小朋友見面互動。圖／觀旅局提供

加利 台中市 大眾運輸

延伸閱讀

70輛賽車霸氣現身雲林 總價逾4.5億元民眾搶看

舞動全能體育嘉年華今登場 鄭兆村現身打氣盼未來帶孩子一同參與

台灣部落觀光嘉年華26日開跑 感受原民文化共鳴魅力

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

相關新聞

藍色小精靈快閃國際踩舞嘉年華 下周移師清水...居民憂交通

2025「台中國際踩舞嘉年華」9月27至28日盛大移師海線清水舉行，令人驚喜的是，家喻戶曉的國際IP「藍色小精靈」也將快閃...

羅大佑10月4日南投「經典之夜」開唱 粉絲期待青春又回來了

南投縣府今年在南投世界茶業博覽會期間舉辦「一心二夜演唱會」，首場「經典之夜」10月4日晚間在中興新村大操場登場，由華語樂...

首次導入「空氣盆」！台中綠美圖旁新移植樹木不用支架仿若原生

台中市建設局因應極端氣候，配合即將開館的綠美圖及台中國際會展中心，特別針對臨中央公園場域首度導入「空氣盆」苗木種植工法，...

嫌台中海洋館門票太貴 民代促市民免費

台中市政府斥資13億元打造的「台中海洋館」上月開幕，成人票恢復原價後將達500元，讓民眾質疑「太貴」。議員呼籲比照「台中...

流感疫苗10月開打 衛生局籲符合資格者把握接種

知名藝人大S年初因流感在日本過世，震驚社會，也帶動流感疫苗接種熱潮。公費流感疫苗將自10月1日開打，今年全面採用三價疫苗...

南投議員盼增低底盤公車 助長者出行

南投縣公共運輸使用率僅3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者及兒童出行的障礙。縣議員呼籲縣府加快汰換公車、提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。