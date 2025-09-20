彰化芳苑蛋雞場禽流感 撲殺1萬3375隻雞
彰化縣芳苑鄉某蛋雞場雞隻異常死亡，經採樣送驗，確認感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所人員昨天晚間完成1萬3375隻蛋雞撲殺及消毒，籲業者做好防疫。
彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿表示，16日接獲芳苑鄉某蛋雞場反映雞隻異常死亡，動防所立即派員進行移動管制並採樣送至農業部獸醫研究所檢驗。18日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員19日晚間完成撲殺清場及消毒，共撲殺1萬3375隻蛋雞。
彰化縣動物防疫所表示，時序入秋，進入冬候鳥過境時期，沿海農田溼地多處出現過境候鳥、野鳥，禽流感病毒入侵風險提高，請養禽業者持續加強防鳥設施，落實人車門禁管制，及人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒、避免其他動物進出禽場。
彰化縣政府籲請養禽業者，務必依H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施落實各項生物安全防疫工作，養禽場若不符防治措施，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善，場內家禽若檢出高病原性禽流感，撲殺的家禽依規定將不予補償。
