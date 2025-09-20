羅大佑10月4日南投「經典之夜」開唱 粉絲期待青春又回來了

南投縣府今年在南投世界茶業博覽會期間舉辦「一心二夜演唱會」，首場「經典之夜」10月4日晚間在中興新村大操場登場，由華語樂壇重量級創作歌手羅大佑領軍，帶來「童年」、「戀曲1990」等金曲，讓南投夜空迴盪經典旋律。

縣府新聞及行政處表示，｢一心二夜演唱會」分兩天演出，分別聚焦中壯年及青年族群，規劃專屬的音樂饗宴。10月4日演出陣容堅強，除羅大佑壓軸獻唱，還邀請李建復、金智娟、鄭怡、王海玲，以及民歌代表胡德夫，共同重現經典篇章。

舞台上同時安排新生代歌手李子森、杜忻恬與黑旋風輪番接棒，讓民歌、經典與新聲完美交織，呈現一場跨世代的音樂對話，唱響屬於青春與回憶的夜晚。

今年演唱會規模更勝以往，不僅卡司升級，舞台設計也全面提升，展現更高規格的視聽享受。演出時間則提前至下午4點30分，邀請民眾白天逛茶博、品好茶，晚上隨音樂起舞，共同享受屬於五、六年級生的青春盛宴。

粉絲們對羅大佑的音樂魅力至今仍難以忘懷，2020年他曾在鹿港天后宮演唱「鹿港小鎮」，數千名觀眾在歷史古廟前齊聲合唱，場面震撼人心。許多人形容，那一刻歌聲與在地情感緊緊扣合，不只是音樂會，更是一場記憶的洗禮。羅大佑來到南投，粉絲們紛紛表示期待，希望能再次在星空下聽見熟悉旋律，感受音樂直擊心靈的力量。