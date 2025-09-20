快訊

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

首次導入「空氣盆」！台中綠美圖旁新移植樹木不用支架仿若原生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，整棵樹在地下採五角形支架橕住，完工後不立支架，仿若原生。圖／台中市政府提供
台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，整棵樹在地下採五角形支架橕住，完工後不立支架，仿若原生。圖／台中市政府提供

台中市建設局因應極端氣候，配合即將開館的綠美圖及台中國際會展中心，特別針對臨中央公園場域首度導入「空氣盆」苗木種植工法，全樹冠種植使用創新的隱形支架樹木支撐系統工法，完工後不立支架，兼顧景觀、安全、樹木防風、移植存活率，可提供立即遮蔭，讓市民享受都市綠肺。

建設局長陳大田表示，此次中央公園臨綠美圖側植栽優化作業，共計新植原樹型喬木計21株，包含青楓2株、櫸木2株、大花紫薇2株、杜英2株、茄苳1株及樟樹12株，皆為台灣常見的優良樹種，適應性強且具景觀價值，種植後可營造中央公園草坪四季不同的景觀風貌與季節感。

陳大田說明，此次觀摩重點，為全樹冠種植及使用創新的隱形支架樹木支撐系統工法，隱形支架設置於土球根系下方，取代傳統竹架與杉木支架，樹木種植完成後整體設計更為簡潔自然，宛如原生。

建設局說明，此次導入的「空氣盆」技術，保留全樹型與大部分頂芽，喬木球根利用空氣盆育苗方式，再搭配地下隱形支架系統「五角形支架」，能有效抵抗13級強風，並降低因傳統支架設置導致民眾絆倒的風險，同時以拌和土土壤改良，提升樹木基盤養分、排水與透氣性，提升移植存活率，也同步優化視覺景觀與公共安全。

建設局說明，中央公園全樹型示範移種植觀摩工程分為2天施工，9月8日先種植5棵空氣盆苗木，獲朝陽科大建築及都計研究所所長王小璘、逢甲大學專任副教授蕭俊碩肯定，9月9日邀相關單位、設計監造及植栽工程承攬廠商等25人現場觀摩與技術交流推廣。

台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，整棵樹在地下採五角形支架橕住，完工後不立支架，仿若原生。圖／台中市政府提供
台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，整棵樹在地下採五角形支架橕住，完工後不立支架，仿若原生。圖／台中市政府提供
台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，全樹型示範移種植，產官學齊聲支持。圖／台中市政府提供
台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，全樹型示範移種植，產官學齊聲支持。圖／台中市政府提供
台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，整棵樹在地下採五角形支架橕住，完工後不立支架，仿若原生。圖／台中市政府提供
台中中央公園首度導入「空氣盆」工法，整棵樹在地下採五角形支架橕住，完工後不立支架，仿若原生。圖／台中市政府提供

綠美圖 台中市

延伸閱讀

圓環存廢惹爭議 台中南屯「渦輪圓環」像太極

台74線成功匝道暫封閉！配合烏日這路段9/9起2夜間道路燙平施工

斥資4017萬元！台中北屯新景點 2.3公里水岸風情步道已開放了

影／盧秀燕稱讚台中這條新完工橋 人工燕巢讓燕子有熟悉的家

相關新聞

首次導入「空氣盆」！台中綠美圖旁新移植樹木不用支架仿若原生

台中市建設局因應極端氣候，配合即將開館的綠美圖及台中國際會展中心，特別針對臨中央公園場域首度導入「空氣盆」苗木種植工法，...

嫌台中海洋館門票太貴 民代促市民免費

台中市政府斥資13億元打造的「台中海洋館」上月開幕，成人票恢復原價後將達500元，讓民眾質疑「太貴」。議員呼籲比照「台中...

流感疫苗10月開打 衛生局籲符合資格者把握接種

知名藝人大S年初因流感在日本過世，震驚社會，也帶動流感疫苗接種熱潮。公費流感疫苗將自10月1日開打，今年全面採用三價疫苗...

南投議員盼增低底盤公車 助長者出行

南投縣公共運輸使用率僅3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者及兒童出行的障礙。縣議員呼籲縣府加快汰換公車、提升...

杜絕工安事故再次發生 台中市府二度稽查中火燃氣機組工地

中火燃氣機組4日試車發生火警，高雄興達電廠燃氣機組9日測試又發生爆炸意外，台中市環保局繼16日現勘中火燃氣機組施工及試車...

五星飯店「蟲」生門？日籍旅客控雲品床蝨叮咬求償170萬

日月潭雲品溫泉酒店遭日本旅客指控，全家在入住和式房後疑遭床蝨叮咬，孩子身上出現大片紅疹，懷疑遭「床蝨」叮咬，並不滿飯店處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。