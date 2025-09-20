首次導入「空氣盆」！台中綠美圖旁新移植樹木不用支架仿若原生

台中市建設局因應極端氣候，配合即將開館的綠美圖及台中國際會展中心，特別針對臨中央公園場域首度導入「空氣盆」苗木種植工法，全樹冠種植使用創新的隱形支架樹木支撐系統工法，完工後不立支架，兼顧景觀、安全、樹木防風、移植存活率，可提供立即遮蔭，讓市民享受都市綠肺。

建設局長陳大田表示，此次中央公園臨綠美圖側植栽優化作業，共計新植原樹型喬木計21株，包含青楓2株、櫸木2株、大花紫薇2株、杜英2株、茄苳1株及樟樹12株，皆為台灣常見的優良樹種，適應性強且具景觀價值，種植後可營造中央公園草坪四季不同的景觀風貌與季節感。

陳大田說明，此次觀摩重點，為全樹冠種植及使用創新的隱形支架樹木支撐系統工法，隱形支架設置於土球根系下方，取代傳統竹架與杉木支架，樹木種植完成後整體設計更為簡潔自然，宛如原生。

建設局說明，此次導入的「空氣盆」技術，保留全樹型與大部分頂芽，喬木球根利用空氣盆育苗方式，再搭配地下隱形支架系統「五角形支架」，能有效抵抗13級強風，並降低因傳統支架設置導致民眾絆倒的風險，同時以拌和土土壤改良，提升樹木基盤養分、排水與透氣性，提升移植存活率，也同步優化視覺景觀與公共安全。