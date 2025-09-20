台中大坑生態園區 獨角仙、蝴蝶成功復育

台中市風景區管理所攜手台灣紫斑蝶生態保育協會，在大坑生態園區推動友善生物多樣性計畫，進行紫斑蝶標放與獨角仙復育，已成功採種、保種並繁殖出上百隻獨角仙幼蟲。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，今年在大坑生態園區的努力下，生態園區及9號步道上的獨角仙數量已較往年明顯增加，協會在5月時成功採種、保種並繁殖出上百隻獨角仙幼蟲，透過紫斑蝶協會親子志工與生態園區導覽志工合作，進行小規模幼蟲野放。

觀旅局表示，大坑素有「台中後花園」美譽，每年4至5月可欣賞螢火蟲點點星光，5月有黑翅蟬，6月紅腳黑翅蟬接續登場，6至8月可觀察渡邊氏長吻蠟蟬，6月以後更是紫斑蝶大量停棲的重要季節。

今年，大坑生態園區更迎來保育類黃裳鳳蝶前來產卵並成功孕育10多隻成蝶，為園區生態多樣性再添珍貴紀錄，顯示自然環境正逐步恢復並展現良好的生態循環。黃裳鳳蝶的順利繁衍，也象徵大坑生態環境持續改善與保育努力的豐碩成果。

風管所呼籲，前往大坑生態園區的遊客務必珍惜自然生態，切勿將昆蟲或其他野生動植物帶離園區，尤其是獨角仙及保育類蝴蝶。假日期間，民眾可前來參加免費的志工導覽服務，由專業的生態老師帶領，了解大坑豐富生態並體驗不同的登山樂趣。