南投議員盼增低底盤公車 助長者出行
南投縣公共運輸使用率僅3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者及兒童出行的障礙。縣議員呼籲縣府加快汰換公車、提升低底盤比例，並擴大路網覆蓋率，讓南投成為真正的全齡宜居城市。
南投縣高齡人口逾10萬人，居全國第三。縣議員陳宜君指出，長者雖持敬老愛心卡，但搭乘公車仍辛苦，主因是低底盤車不足。縣內5條主要市區公車路線僅1輛低底盤車，台中市108路線卻有9輛，差距明顯。她建議縣府加速汰換，並優先採用綠能電車，便利長者、身障者與小朋友。
議員沈夙崢也說，南投公共運輸使用率低、路網覆蓋有限，已成長者日常障礙，縣府應提出具體方案改善。
南投縣交通管理所所長王丞達說，全縣6條市區公車路線多經山區，不利低底盤車行駛，因此配置無障礙客車供長者與身障者使用。
客運近年受經營困難與駕駛不足影響，部分路線減班。縣府近年推動「幸福巴士」以小型運具補足不足。去年名間、竹山、鹿谷三鄉鎮不到1年就有15萬人次搭乘，今年擴大至國姓、水里等地，明年目標涵蓋全縣13鄉鎮。
王丞達表示，縣府將建議交通部將幸福巴士納入公共運輸，並透過敬老愛心卡、改善候車亭與車班安排，提高民眾搭乘意願，以彌補低底盤不足與路網覆蓋率偏低的問題，逐步打造南投為全齡宜居城市。
