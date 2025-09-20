流感疫苗10月開打 衛生局籲符合資格者把握接種

知名藝人大S年初因流感在日本過世，震驚社會，也帶動流感疫苗接種熱潮。公費流感疫苗將自10月1日開打，今年全面採用三價疫苗，彰化、苗栗兩縣均備妥充足疫苗；新冠疫苗亦提供公費施打，民眾可同時接種，提升秋冬防疫力。

去年彰化65歲以上長者流感疫苗接種率約5成5，居全國之冠，但國中小學生及學齡前幼兒因家長對廠牌有所顧慮，接種率約7成2至7成5，略低於往年。彰化今年流感疫苗包括國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端五種，衛生局提醒符合資格者盡早接種。

流感與新冠疫苗施打將分兩階段。第一階段自10月1日開始，流感疫苗公費對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫人員、國小至高中職學生及禽畜業者等11類；新冠疫苗公費對象涵蓋65歲以上長者、6個月至未滿6歲幼兒及醫事防疫人員等9類。第二階段自11月1日起擴及50至64歲無高風險慢性病成人，可同時接種兩種疫苗，俗稱「左流右新」，一次獲得雙重保護。

彰化衛生局長葉彥伯提醒，流感疫苗接種高峰通常在12月至隔年1月，病毒株每年可能變異，仍需每年接種；肺炎已躍居國人十大死因第三位，全年齡皆可能感染，接種肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗，是預防重症與死亡最有效方法。

苗栗縣今年公費流感疫苗數量與去年相同，但新冠疫苗施打對象調整，中小學生不再納入。49歲以下族群若需接種，須在9月30日前完成。去年苗栗公費流感疫苗施打率偏低，春節前仍剩1萬1000劑，但大S過世消息引發需求，短期內庫存全數清空，顯示民眾防疫意識提升，衛生局呼籲把握接種時機，避免重演缺貨情況。