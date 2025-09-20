聽新聞
0:00 / 0:00

流感疫苗10月開打 衛生局籲符合資格者把握接種

聯合報／ 記者林敬家胡蓬生／連線報導
彰化縣流感疫苗與新冠疫苗同步施打，第一階段自10月1日開始。圖／彰化衛生局提供
彰化縣流感疫苗與新冠疫苗同步施打，第一階段自10月1日開始。圖／彰化衛生局提供

知名藝人大S年初因流感在日本過世，震驚社會，也帶動流感疫苗接種熱潮。公費流感疫苗將自10月1日開打，今年全面採用三價疫苗，彰化、苗栗兩縣均備妥充足疫苗；新冠疫苗亦提供公費施打，民眾可同時接種，提升秋冬防疫力。

去年彰化65歲以上長者流感疫苗接種率約5成5，居全國之冠，但國中小學生及學齡前幼兒因家長對廠牌有所顧慮，接種率約7成2至7成5，略低於往年。彰化今年流感疫苗包括國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端五種，衛生局提醒符合資格者盡早接種。

流感與新冠疫苗施打將分兩階段。第一階段自10月1日開始，流感疫苗公費對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫人員、國小至高中職學生及禽畜業者等11類；新冠疫苗公費對象涵蓋65歲以上長者、6個月至未滿6歲幼兒及醫事防疫人員等9類。第二階段自11月1日起擴及50至64歲無高風險慢性病成人，可同時接種兩種疫苗，俗稱「左流右新」，一次獲得雙重保護。

彰化衛生局長葉彥伯提醒，流感疫苗接種高峰通常在12月至隔年1月，病毒株每年可能變異，仍需每年接種；肺炎已躍居國人十大死因第三位，全年齡皆可能感染，接種肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗，是預防重症與死亡最有效方法。

苗栗縣今年公費流感疫苗數量與去年相同，但新冠疫苗施打對象調整，中小學生不再納入。49歲以下族群若需接種，須在9月30日前完成。去年苗栗公費流感疫苗施打率偏低，春節前仍剩1萬1000劑，但大S過世消息引發需求，短期內庫存全數清空，顯示民眾防疫意識提升，衛生局呼籲把握接種時機，避免重演缺貨情況。

肺炎 重症 葉彥伯 慢性病 流感疫苗 新冠疫苗

延伸閱讀

北醫大研究：B肝疫苗也能降糖尿病風險 抗體濃度下降可考慮打追加劑

「大S效應」流感疫苗成搶手貨 彰化備妥35.8萬劑10月開打

苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

台灣設計展10月登場 彰縣美術館武德殿將休館佈展

相關新聞

嫌台中海洋館門票太貴 民代促市民免費

台中市政府斥資13億元打造的「台中海洋館」上月開幕，成人票恢復原價後將達500元，讓民眾質疑「太貴」。議員呼籲比照「台中...

流感疫苗10月開打 衛生局籲符合資格者把握接種

知名藝人大S年初因流感在日本過世，震驚社會，也帶動流感疫苗接種熱潮。公費流感疫苗將自10月1日開打，今年全面採用三價疫苗...

南投議員盼增低底盤公車 助長者出行

南投縣公共運輸使用率僅3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者及兒童出行的障礙。縣議員呼籲縣府加快汰換公車、提升...

杜絕工安事故再次發生 台中市府二度稽查中火燃氣機組工地

中火燃氣機組4日試車發生火警，高雄興達電廠燃氣機組9日測試又發生爆炸意外，台中市環保局繼16日現勘中火燃氣機組施工及試車...

五星飯店「蟲」生門？日籍旅客控雲品床蝨叮咬求償170萬

日月潭雲品溫泉酒店遭日本旅客指控，全家在入住和式房後疑遭床蝨叮咬，孩子身上出現大片紅疹，懷疑遭「床蝨」叮咬，並不滿飯店處...

「大S效應」流感疫苗成搶手貨 彰化備妥35.8萬劑10月開打

公費流感疫苗將於10月1日正式開打，今年全面採用與先進國家一致的三價流感疫苗，彰化縣府已採購35萬8300劑；此外新冠疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。