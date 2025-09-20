嫌台中海洋館門票太貴 民代促市民免費

台中市政府斥資13億元打造的「台中海洋館」上月開幕，成人票恢復原價後將達500元，讓民眾質疑「太貴」。議員呼籲比照「台中花博」，市民憑身分證不限次數免費入館。不過市府強調海洋館為長期營運設施，10月將提出學生優惠措施。

台中海洋館試營運時即備受矚目，不僅因建築新穎，也因票價引發議論。民進黨議員認為，海洋館投入13億元，經費來自市民納稅，市民應比照花博享免費入館權益，以回饋市民並推廣重大建設。

國民黨議員劉士州則持不同意見，他強調免費入館不切實際，海洋館必須收費才能支撐長期營運，建議民眾可憑票折抵周邊景點門票，帶動整體觀光。

民進黨議員楊典忠、林祈烽、何文海與周永鴻指出，館區周邊交通指標不足，標示過小、數量太少，甚至有民眾被導航帶至梧棲漁港，建議設置大型入口意象，提升辨識度。

無黨籍市議員吳佩芸則批評，館內展示內容教育性不足，僅標示品種名稱，缺少原生地、生態習性與保育狀態等解說，恐讓參觀淪為「看熱鬧」，難以發揮生態教育功能。她強調，既然名為「海洋館」，就應肩負教育責任，而不只是觀光設施。

觀旅局長陳美秀回應，館區周邊確實已設指示牌，未來會滾動檢討並加強；館前新闢的「海洋路」也已請Google納入，讓民眾更便利導航。

至於大型入口意象，目前廠商仍以網路行銷為主，市府會再研議是否增設。

至於是否比照台中花博，讓市民不限次數入場，陳美秀表示，花博屬短期展覽，海洋館則是長期營運，兩者性質不同，海洋館營運期至少到2043年，市府投入9.2億元，營運廠商承諾投資金額3.8億元，仍傾向依照促參法案收費執行。不過，從10月8日至明年1月16日小學生的票價有8折優惠，並有現場教學，增加教育功能，盼能平衡營運需求與社會期待。