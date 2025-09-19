杜絕工安事故再次發生 台中市府二度稽查中火燃氣機組工地

中火燃氣機組4日試車發生火警，高雄興達電廠燃氣機組9日測試又發生爆炸意外，台中市環保局繼16日現勘中火燃氣機組施工及試車現場全面巡檢後，市府昨再派員與勞動部職安署聯合稽查，市府要求設備到位，杜絕工安事故再次發生。

環保局說明，已對台電台中電廠（中火）燃氣機組進行勘查，現場發現未設置完整的汙染偵測與天然氣外洩監控系統，除先行發函中火停止燃氣機組試車外，並要求盡速裝設天然氣洩漏即時監測設備，以利即時掌握現場設備狀態。

環保局表示，環保局已備有火焰離子偵測器、五用氣體偵測器、火災溫度感控攝影機等科學儀器，可暫供中火使用，以利即時監測，於過渡期間掌握異常狀況，杜絕類似事故再次重演。

勞工局指出，為確保台中發電廠設施及設備元件安全性，避免使用與興達電廠發生意外之相同零件，勞工局也以9月17日中市勞檢字第1140054079號函請勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，請其督促中火全面實施安全性檢查。

勞工局說明，勞檢處昨派員與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心至台中發電廠實施聯合稽查，檢查重點為檢視與興達電廠洩漏事故點相對位置之法蘭材質、氣體洩漏偵測器設置位置、運作方式、警報系統及應變處理等，以避免類似工安事故再次發生。