杜絕工安事故再次發生 台中市府二度稽查中火燃氣機組工地

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中電廠新建燃氣機組工程。圖／台電提供
台電台中電廠新建燃氣機組工程。圖／台電提供

中火燃氣機組4日試車發生火警，高雄興達電廠燃氣機組9日測試又發生爆炸意外，台中市環保局繼16日現勘中火燃氣機組施工及試車現場全面巡檢後，市府昨再派員與勞動部職安署聯合稽查，市府要求設備到位，杜絕工安事故再次發生。

環保局說明，已對台電台中電廠（中火）燃氣機組進行勘查，現場發現未設置完整的汙染偵測與天然氣外洩監控系統，除先行發函中火停止燃氣機組試車外，並要求盡速裝設天然氣洩漏即時監測設備，以利即時掌握現場設備狀態。

環保局表示，環保局已備有火焰離子偵測器、五用氣體偵測器、火災溫度感控攝影機等科學儀器，可暫供中火使用，以利即時監測，於過渡期間掌握異常狀況，杜絕類似事故再次重演。

勞工局指出，為確保台中發電廠設施及設備元件安全性，避免使用與興達電廠發生意外之相同零件，勞工局也以9月17日中市勞檢字第1140054079號函請勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，請其督促中火全面實施安全性檢查。

勞工局說明，勞檢處昨派員與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心至台中發電廠實施聯合稽查，檢查重點為檢視與興達電廠洩漏事故點相對位置之法蘭材質、氣體洩漏偵測器設置位置、運作方式、警報系統及應變處理等，以避免類似工安事故再次發生。

中火 衛生署 職業安全

相關新聞

五星飯店「蟲」生門？日籍旅客控雲品床蝨叮咬求償170萬

日月潭雲品溫泉酒店遭日本旅客指控，全家在入住和式房後疑遭床蝨叮咬，孩子身上出現大片紅疹，懷疑遭「床蝨」叮咬，並不滿飯店處...

杜絕工安事故再次發生 台中市府二度稽查中火燃氣機組工地

中火燃氣機組4日試車發生火警，高雄興達電廠燃氣機組9日測試又發生爆炸意外，台中市環保局繼16日現勘中火燃氣機組施工及試車...

「大S效應」流感疫苗成搶手貨 彰化備妥35.8萬劑10月開打

公費流感疫苗將於10月1日正式開打，今年全面採用與先進國家一致的三價流感疫苗，彰化縣府已採購35萬8300劑；此外新冠疫...

全國第三高齡縣 南投六條市區公車路線僅一輛低底盤公車

南投縣公共運輸使用率偏低，僅占3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者與兒童出行的障礙。縣議員今天呼籲，縣府應加...

告別74支電桿日常！2.6億台中霧峰這條路電纜下地重鋪10月施工

台中市霧峰區林森路將迎來都市景觀與基礎建設升級，在地方反映、立委何欣純爭取下，台電將投入2.6億元，拆除林森路從中正路口...

到台中海洋館卻被導航到梧棲漁港 挨批道路指示不清

台中海洋館上月試營運，開館即成為話題。藍綠議員今在市議會質疑周邊道路指示不明，曾被導航到梧棲漁港，且館內展示缺教育性，教...

