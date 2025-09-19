快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

台中市溢繳及重複繳停車費逾8千萬 滿百元寄通知

中央社／ 台中19日電

台中市議員關心停車費溢繳情形，台中市交通局今天統計指出，溢繳及重複繳交停車費逾新台幣8000萬元，溢繳金額超過100元即寄發明信片通知車主辦理領回。

台中市議會今天召開交通地政委員會討論市政府及市議員提案，會議由召集人陳政顯主持，國民黨市議員楊大鋐關心停車費溢繳問題、民眾溢繳及重複繳交的停車費有無退回民眾。

台中市交通局停車管理處表示，會發生停車費溢繳或重複繳交情形，例如家人幫忙將停車收費單拿去超商繳交，車主本人又上網繳費，因而發生停車費溢繳狀況，到今年8月底為止，溢繳及重複繳交停車費金額累計達8129萬3562元。

停管處說明，對於溢繳金額超過100元的車主，會寄發明信片通知車主辦理領回，統計已寄發通知金額累計3574萬9801元，其餘金額則為百元以下。

由於車主要領回溢繳停車費，需備齊行照、身分證等證件影本跑一趟，部分車主因而放棄領回，停管處指出，3月起已正式啟用溢繳折扣平台，車主上網登錄後，就可將溢繳金額用來折抵繳交停車費。此外，想要知道自己是否有漏繳停車費，也可上停管處官網查詢。

車主 停車費 台中市

延伸閱讀

出遊住汽車旅館很怪嗎？ 內行人曝優點：比飯店民宿還棒

高雄婦人騎車遭撞死 路口號誌設計缺失…市府國賠18萬

台北307公車駕駛開錯路下場慘了 交通局開罰

苗栗縣30槍快充充電樁即起試營運！優惠費率至10月底

相關新聞

五星飯店「蟲」生門？日籍旅客控雲品床蝨叮咬求償170萬

日月潭雲品溫泉酒店遭日本旅客指控，全家在入住和式房後疑遭床蝨叮咬，孩子身上出現大片紅疹，懷疑遭「床蝨」叮咬，並不滿飯店處...

「大S效應」流感疫苗成搶手貨 彰化備妥35.8萬劑10月開打

公費流感疫苗將於10月1日正式開打，今年全面採用與先進國家一致的三價流感疫苗，彰化縣府已採購35萬8300劑；此外新冠疫...

全國第三高齡縣 南投六條市區公車路線僅一輛低底盤公車

南投縣公共運輸使用率偏低，僅占3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者與兒童出行的障礙。縣議員今天呼籲，縣府應加...

告別74支電桿日常！2.6億台中霧峰這條路電纜下地重鋪10月施工

台中市霧峰區林森路將迎來都市景觀與基礎建設升級，在地方反映、立委何欣純爭取下，台電將投入2.6億元，拆除林森路從中正路口...

到台中海洋館卻被導航到梧棲漁港 挨批道路指示不清

台中海洋館上月試營運，開館即成為話題。藍綠議員今在市議會質疑周邊道路指示不明，曾被導航到梧棲漁港，且館內展示缺教育性，教...

漲漲漲！彰化爌肉飯名店接力漲價 每碗最高漲10元

彰化市及周邊知名爌肉飯店近期掀起漲價潮，從早到晚常見老饕排隊的老店，也因豬肉及原物料成本上揚不得不調整售價，彰化市華山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。