台中市溢繳及重複繳停車費逾8千萬 滿百元寄通知

台中市議員關心停車費溢繳情形，台中市交通局今天統計指出，溢繳及重複繳交停車費逾新台幣8000萬元，溢繳金額超過100元即寄發明信片通知車主辦理領回。

台中市議會今天召開交通地政委員會討論市政府及市議員提案，會議由召集人陳政顯主持，國民黨市議員楊大鋐關心停車費溢繳問題、民眾溢繳及重複繳交的停車費有無退回民眾。

台中市交通局停車管理處表示，會發生停車費溢繳或重複繳交情形，例如家人幫忙將停車收費單拿去超商繳交，車主本人又上網繳費，因而發生停車費溢繳狀況，到今年8月底為止，溢繳及重複繳交停車費金額累計達8129萬3562元。

停管處說明，對於溢繳金額超過100元的車主，會寄發明信片通知車主辦理領回，統計已寄發通知金額累計3574萬9801元，其餘金額則為百元以下。

由於車主要領回溢繳停車費，需備齊行照、身分證等證件影本跑一趟，部分車主因而放棄領回，停管處指出，3月起已正式啟用溢繳折扣平台，車主上網登錄後，就可將溢繳金額用來折抵繳交停車費。此外，想要知道自己是否有漏繳停車費，也可上停管處官網查詢。