南投推中台灣好玩卡 一機在手搭台灣好行玩景區

中央社／ 南投縣19日電

南投縣政府推出「中台灣好玩卡」，為旅客整合美食、住宿、遊程、購物、交通，更推出3天無限搭乘10條台灣好行，最高可省5成交通費，「一機在手」即可搭台灣好行前往各景區。

促進中台灣觀光串聯，透過交通部觀光署支持，南投縣政府攜手苗栗縣政府、嘉義縣政府推出「中台灣好玩卡」，今天舉辦啟動記者會，南投縣副縣長王瑞德出席表示，今年好玩卡全新升級，持續推出QRcode乘車套票，一機在手即可搭「台灣好行」前往各大景區。

王瑞德表示，中台灣好玩卡也結合優惠電子旅遊套票，整合美食、住宿、遊程、購物、交通等，推出經典套票與特色遊程，打造食、宿、行、遊、購一站式整合體驗，感謝觀光署補助南投縣主辦中台灣好玩卡計畫，讓更多旅客便利暢遊南投，並串聯中台灣旅遊資源。

縣府觀光處表示，中台灣好玩卡囊括日月潭、清境、溪頭、竹山等熱門景點，更有30多項特色遊程，包含日月潭遊湖船票、腳踏車體驗、九族文化村、瑞龍瀑布園區、清境高空觀景步道、青青草原等，並為10月南投世界茶業博覽會、國慶焰火在南投規劃5條深度遊程。

觀光處也表示，9月15日至11月15日推出為期2個月「南投旅遊好康月」鼓勵消費方案，在南投合法店家單筆消費滿新台幣500元，憑發票或收據即可抽240萬元特斯拉汽車等好禮；近期有日月潭國際萬人泳渡、溫泉季、茶博會、國慶焰火等活動，邀遊客訪南投。

