快訊

偷藏6顆肉鬆麵包！陸客籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

聽新聞
0:00 / 0:00

五星飯店「蟲」生門？日籍旅客控雲品床蝨叮咬求償170萬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日籍旅客在臉書「爆料公社」發文，指入住日月潭雲品酒店，孩子疑似遭床蝨叮咬，業者卻冷淡處理。圖／翻設臉書「爆料公社」
日籍旅客在臉書「爆料公社」發文，指入住日月潭雲品酒店，孩子疑似遭床蝨叮咬，業者卻冷淡處理。圖／翻設臉書「爆料公社」

日月潭雲品溫泉酒店遭日本旅客指控，全家在入住和式房後疑遭床蝨叮咬，孩子身上出現大片紅疹，懷疑遭「床蝨」叮咬，並不滿飯店處理態度消極，求償170萬元，雲品則強調已即刻關房並委託第三方檢查，未發現任何蟲害，爭議應由社會公評或司法釐清。

這名旅客表示，8月18日入住雲品，首晚入住西式房無異狀，第二晚換入住和式房後，孩子即感受到強烈刺咬，抓到流血徹夜未眠。第三天起床，全家三人身上遍布紅疹與咬痕，症狀與床蝨高度相似。她並拿出入住前後的照片比對，強調紅疹確實在飯店期間才出現。

退房時，旅客向櫃檯反映，飯店僅建議先就醫並承擔費用。她表示，自己帶孩子奔波六小時才完成診治，醫師開立的診斷書明載「病灶可能由床蝨所引起」，印證懷疑。

她將診斷書寄交飯店，並列出住宿費、醫療費、取消工作、服裝毀損與精神慰撫金等，要求合理補償，但飯店以未發現活蟲、死蟲、蟲卵等床蝨跡象，否認有床蝨叮咬，至今未有補償，質疑這是五星飯店該有的態度。

雲品酒店發布聲明，強調十分重視顧客體驗，接獲反映後即刻關閉該房間，並邀請第三方專業除蟲公司檢查，包含床褥及和式榻榻米均逐一翻檢。

專業人員指出，若真有床蝨，應會留下卵、皮、蟲體或活動痕跡，但全面檢查並未發現。飯店也回溯前一周客房使用紀錄，並逐一聯繫曾入住的顧客，均無類似情況。

對於逾170萬元的求償，雲品強調，是否符合比例與合理性，應交由司法判斷，飯店自營運十餘年以來，服務無數賓客，始終勇於承擔責任，但不會接受非屬己任的指控。在住宿期間發生的事，和在住宿房間發生的事，並不必然相關。

雲品強調，因涉及隱私，許多細節不便公開，但為避免社會誤解，願將事件全盤交由第三方或司法機制檢視，接受最嚴謹的調查與裁定，以釐清真相，保障雙方權益與名譽。

飯店 床蝨 司法

延伸閱讀

移工阿蒂在台確診腦瘤 欲返鄉困難重重…勸募愛心爆棚

7-ELEVEN晶華聯名、芋頭季雙話題 搶秋季新品商機

買不起房也要吃好？2000元高價自助餐人爆滿 3理由剖析「台灣現象」

丫頭砸1200萬「網路上買房」！ 澳洲置產滾錢術大公開

相關新聞

漲漲漲！彰化爌肉飯名店接力漲價 每碗最高漲10元

彰化市及周邊知名爌肉飯店近期掀起漲價潮，從早到晚常見老饕排隊的老店，也因豬肉及原物料成本上揚不得不調整售價，彰化市華山路...

五星飯店「蟲」生門？日籍旅客控雲品床蝨叮咬求償170萬

日月潭雲品溫泉酒店遭日本旅客指控，全家在入住和式房後疑遭床蝨叮咬，孩子身上出現大片紅疹，懷疑遭「床蝨」叮咬，並不滿飯店處...

「大S效應」流感疫苗成搶手貨 彰化備妥35.8萬劑10月開打

公費流感疫苗將於10月1日正式開打，今年全面採用與先進國家一致的三價流感疫苗，彰化縣府已採購35萬8300劑；此外新冠疫...

全國第三高齡縣 南投六條市區公車路線僅一輛低底盤公車

南投縣公共運輸使用率偏低，僅占3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者與兒童出行的障礙。縣議員今天呼籲，縣府應加...

告別74支電桿日常！2.6億台中霧峰這條路電纜下地重鋪10月施工

台中市霧峰區林森路將迎來都市景觀與基礎建設升級，在地方反映、立委何欣純爭取下，台電將投入2.6億元，拆除林森路從中正路口...

到台中海洋館卻被導航到梧棲漁港 挨批道路指示不清

台中海洋館上月試營運，開館即成為話題。藍綠議員今在市議會質疑周邊道路指示不明，曾被導航到梧棲漁港，且館內展示缺教育性，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。