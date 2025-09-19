五星飯店「蟲」生門？日籍旅客控雲品床蝨叮咬求償170萬

日月潭雲品溫泉酒店遭日本旅客指控，全家在入住和式房後疑遭床蝨叮咬，孩子身上出現大片紅疹，懷疑遭「床蝨」叮咬，並不滿飯店處理態度消極，求償170萬元，雲品則強調已即刻關房並委託第三方檢查，未發現任何蟲害，爭議應由社會公評或司法釐清。

這名旅客表示，8月18日入住雲品，首晚入住西式房無異狀，第二晚換入住和式房後，孩子即感受到強烈刺咬，抓到流血徹夜未眠。第三天起床，全家三人身上遍布紅疹與咬痕，症狀與床蝨高度相似。她並拿出入住前後的照片比對，強調紅疹確實在飯店期間才出現。

退房時，旅客向櫃檯反映，飯店僅建議先就醫並承擔費用。她表示，自己帶孩子奔波六小時才完成診治，醫師開立的診斷書明載「病灶可能由床蝨所引起」，印證懷疑。

她將診斷書寄交飯店，並列出住宿費、醫療費、取消工作、服裝毀損與精神慰撫金等，要求合理補償，但飯店以未發現活蟲、死蟲、蟲卵等床蝨跡象，否認有床蝨叮咬，至今未有補償，質疑這是五星飯店該有的態度。

雲品酒店發布聲明，強調十分重視顧客體驗，接獲反映後即刻關閉該房間，並邀請第三方專業除蟲公司檢查，包含床褥及和式榻榻米均逐一翻檢。

專業人員指出，若真有床蝨，應會留下卵、皮、蟲體或活動痕跡，但全面檢查並未發現。飯店也回溯前一周客房使用紀錄，並逐一聯繫曾入住的顧客，均無類似情況。

對於逾170萬元的求償，雲品強調，是否符合比例與合理性，應交由司法判斷，飯店自營運十餘年以來，服務無數賓客，始終勇於承擔責任，但不會接受非屬己任的指控。在住宿期間發生的事，和在住宿房間發生的事，並不必然相關。

雲品強調，因涉及隱私，許多細節不便公開，但為避免社會誤解，願將事件全盤交由第三方或司法機制檢視，接受最嚴謹的調查與裁定，以釐清真相，保障雙方權益與名譽。