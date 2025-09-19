南台中家扶期待募集1100份心願禮物 盼大眾響應

南台中家扶中心啟動歲末送暖專案，希望為扶助家庭募集1100份、每份新台幣1500元的實用生活物資「心願禮物」，期待大眾響應與認捐。

南台中家扶中心扶幼委員會主任委員謝瑾瑜今天表示，今年歲末送暖活動規劃多元支持方式，讓大眾能依自身狀況參與愛心行動。

南台中家扶中心說，目前扶助約1100戶貧困或遭不當對待兒少家庭、服務超過1700名孩子，許多受扶助戶日常三餐往往難穩定，更無法負擔較昂貴電器或汰換老舊電器。

南台中家扶中心社工實地訪查與訪談，發現多數家庭最迫切需求集中在電暖器、禦寒衣物及生活禮券。家長們指冬天寒流時通常會多穿衣服、多蓋棉被撐過去，但寒流接連不斷時，讓孩子在寒冷中吃飯和睡覺令人心疼。

南台中家扶中心表示，電暖器和禦寒衣物對這些家庭是不可或缺的重要物資，今年心願禮物活動家扶以「送暖」為核心，希望讓扶助家庭有更舒適、更有品質的生活環境。