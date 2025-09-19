「大S效應」流感疫苗成搶手貨 彰化備妥35.8萬劑10月開打

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今年流感疫苗與新冠疫苗同步施打，第一階段自10月1日開始。圖／彰化衛生局提供
公費流感疫苗將於10月1日正式開打，今年全面採用與先進國家一致的三價流感疫苗，彰化縣府已採購35萬8300劑；此外新冠疫苗（莫德納LP.8.1新病毒株）也將同步提供符合公費資格的民眾施打，衛生局昨天開放線上預約，截至目前已有近500人完成預約。

去年彰化65歲以上長者流感疫苗接種率約五成五，居全國之冠，但進校園施打流感疫苗時，因家長對廠牌有所顧慮，去年國中小學生接種率約七成二、學齡前幼兒約七成五，比以往略低約5%，但各廠牌最終使用率仍達100%。衛生局表示，今年流感疫苗廠牌包括國光、葛蘭素、東洋、賽諾菲及高端五種。

知名藝人大S去年在日本罹患流感過世，震驚各界，也讓流感疫苗成了搶手貨，讓今年度公費流感疫苗早已用鑿的彰化衛生局在今年3月左右再向中央調撥疫苗，衛生局提醒符合資格者盡早接種疫苗。

今年流感疫苗與新冠疫苗同步施打，第一階段自10月1日開始。流感公費疫苗對象為65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生及禽畜業者等11類；新冠疫苗公費對象則包括65歲以上長者、6個月至未滿6歲幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等9類。

第二階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人，民眾可同時接種兩種疫苗，衛生局稱「左流右新」，一次獲得雙重保護。

彰化衛生局長葉彥伯提醒，流感疫苗接種高峰期通常在每年12月至隔年1月，因病毒株可能改變，每年仍需重新接種。肺炎已躍居國人十大死因第三位，全年齡皆可能感染，接種肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗以及新冠疫苗是預防併發重症與死亡最有效方法。

公費流感疫苗將於10月1日正式開打，今年全面採用與先進國家一致的三價流感疫苗，彰化縣府已採購35萬8300劑。圖／彰化衛生局提供
衛生局 流感疫苗

