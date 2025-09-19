聽新聞
0:00 / 0:00
全國第三高齡縣 南投六條市區公車路線僅一輛低底盤公車
南投縣公共運輸使用率偏低，僅占3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者與兒童出行的障礙。縣議員今天呼籲，縣府應加快汰換公車，提升低底盤車比例，並改善公共運輸覆蓋率，讓南投成為真正的全齡宜居城市。
南投縣高齡人口超過10萬人，居全國第三。縣議員陳宜君指出，長者雖持有敬老愛心卡，但搭乘公車尤其是客運仍覺辛苦，原因是低底盤公車數量不足。
縣內五條主要市區公車路線中僅有一輛低底盤公車，而台中市108公車路線就有9輛，差距明顯。她建議縣府及交通管理單位加速汰換公車，優先採用綠能電車，以提升長者、身障者及小朋友的搭乘便利。
縣議員沈夙崢指出，南投公共運輸使用率低，路網覆蓋率有限，已成為長者日常出行障礙。她提醒縣府應提出具體改善方案，提高公共運輸網路覆蓋率，避免低使用率問題持續。
南投縣交通管理所長王丞達說，市區公車有六條路線，但多數路線都經過山區，因為地形關係，低底盤公車行駛不便，因此市區公車配置無障礙客車，方便長者與身障者上下輪椅。
由於公車經營困難及駕駛缺乏，部分路線減班或縮減服務，縣府積極推動「幸福巴士」，提供小型運輸載具，滿足偏鄉長者需求。去年名間、竹山、鹿谷三鄉鎮幸福巴士不到一年就有15萬人次搭乘，今年擴大至國姓、水里等鄉鎮，明年目標涵蓋全縣十三鄉鎮。
王丞達表示，縣府將建議交通部將幸福巴士納入公共運輸項目，並透過敬老愛心卡、改善候車亭與車班安排，提高民眾搭乘意願，藉此改善低底盤公車不足及公共運輸覆蓋率偏低的問題，讓南投真正成為全齡宜居城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言