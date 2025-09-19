全國第三高齡縣 南投六條市區公車路線僅一輛低底盤公車

南投縣公共運輸使用率偏低，僅占3.3%，低底盤公車數量不足，成為高齡者、身障者與兒童出行的障礙。縣議員今天呼籲，縣府應加快汰換公車，提升低底盤車比例，並改善公共運輸覆蓋率，讓南投成為真正的全齡宜居城市。

南投縣高齡人口超過10萬人，居全國第三。縣議員陳宜君指出，長者雖持有敬老愛心卡，但搭乘公車尤其是客運仍覺辛苦，原因是低底盤公車數量不足。

縣內五條主要市區公車路線中僅有一輛低底盤公車，而台中市108公車路線就有9輛，差距明顯。她建議縣府及交通管理單位加速汰換公車，優先採用綠能電車，以提升長者、身障者及小朋友的搭乘便利。

縣議員沈夙崢指出，南投公共運輸使用率低，路網覆蓋率有限，已成為長者日常出行障礙。她提醒縣府應提出具體改善方案，提高公共運輸網路覆蓋率，避免低使用率問題持續。

南投縣交通管理所長王丞達說，市區公車有六條路線，但多數路線都經過山區，因為地形關係，低底盤公車行駛不便，因此市區公車配置無障礙客車，方便長者與身障者上下輪椅。

由於公車經營困難及駕駛缺乏，部分路線減班或縮減服務，縣府積極推動「幸福巴士」，提供小型運輸載具，滿足偏鄉長者需求。去年名間、竹山、鹿谷三鄉鎮幸福巴士不到一年就有15萬人次搭乘，今年擴大至國姓、水里等鄉鎮，明年目標涵蓋全縣十三鄉鎮。