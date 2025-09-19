告別74支電桿日常！2.6億台中霧峰這條路電纜下地重鋪10月施工

台中市霧峰區林森路將迎來都市景觀與基礎建設升級，在地方反映、立委何欣純爭取下，台電將投入2.6億元，拆除林森路從中正路口至草湖路的74支水泥電桿，電纜全面地下化，並配合公路局重舖路面，預計今年10月進場施工。

市議員張芬郁、霧峰區本堂里長林錦池日前接獲民眾反映，林森路多處路面不平整，盼盡速改善。經何欣純現勘，爭取台電拆除林森路74支水泥電桿，將特高壓電纜全面地下化。

何欣純服務處今上午邀集台電、公路局以及張芬郁、林錦池等人，在林森橋現勘，共同研議道路施工與電纜地下化的具體時程與細節。

張芬郁說，2021年何欣純與前立委陳柏惟共同向交通部公路總局爭取改建林森橋並整治萊園溪，對地方交通和改善水患助益甚大；何欣純爭取「台電拆除林森路上74支水泥電桿」計畫，電纜全面地下化，可一併改善道路品質和都市景觀，不再重演今年七月丹娜絲颱風，嘉南平原2454支電桿倒塌損害。

林錦池指出，贊成工程進行，但臨時路面不平整，希望先行改善。

何欣純服務處主任賴美連指出，從林森橋改建後，即督促公路局中區養護工程分局台中段持續辦理「霧峰區台3線道路改善工程」，台電配合道路改善，實施特高壓電纜下地計畫，可以有效降低因天災及⺠眾碰觸造成的停電事故。